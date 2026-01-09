Javier Aquino tiene nuevo equipo en la Liga MX; jugará para los Bravos de Juárez en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de su polémico adiós de los Tigres UANL, todo parece indicar que Javier Aquino encontró un nuevo equipo dentro de la misma Liga MX. El histórico elemento defensivo del balompié mexicano defenderá los colores de los Bravos de Juárez en el Clausura 2026, movimiento que pudiera oficializarse en las próximas horas.

Aquino formó parte de la generación 'dorada' del conjunto felino, para quienes jugó por más de una década, estableciéndose como uno de los jugadores con más títulos en la historia de los de la UANL. Javier fue despedido del equipo luego de 442 compromisos en los cuales marcó 30 goles y puso 58 asistencias; se llevó entre su palmarés un total de 11 cetros, entre los que resaltan siete de la Liga MX y uno de la Concacaf Champions League.

Aquino estuvo en el centro de la crítica a finales del 2025, pues él mismo se encargó de revelar que ya no formaría parte del conjunto regiomontano mediante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En dicho espacio, Javier estaba visiblemente afectado, pues comentó que las negociaciones con la directiva de los Tigres marchaban con normalidad hasta que, de un momento a otro, le fue notificado su cese.

Aunque aún no llega el anuncio oficial por ninguna de las dos partes involucradas, el exseleccionado mexicano fue captado cuando arribaba al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez para luego ser trasladado a las oficinas de los Bravos. Inclusive, en dicha terminal fue recibido por parte de la directiva del equipo fronterizo, además de 'Benny', mascota oficial de los Bravos.

Así mismo, le fue entregado de inmediato una bufanda y gorra del equipo de dicha ciudad, lo que ha terminado por confirmar el que se convertirá en apenas su quinto equipo tras su extensa carrera profesional que comprende un paso exitoso por el futbol español.

Se cree que Javier Aquino será sometido a las pruebas médicas y físicas pertinentes durante el sábado, 10 de enero, por lo que su confirmación oficial pudiera llegar en este mismo fin de semana. Debido al calendario del Clausura 2026, el mediocampista pudiera tener su debut con los colores de los Bravos hasta la jornada 2, cuando Juárez reciba a las Chivas del Guadalajara el martes 13 de enero a las 21:10 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui