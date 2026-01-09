Kylian Mbappé se reintegra al Real Madrid previo a la final de la Supercopa de España ante el Barcelona

Ciudad de México.- Una noticia inmejorable llegó para el Real Madrid, pues Xabi Alonso confirmó que Kylian Mbappé se reintegrará al equipo previo al duelo final de la Supercopa de España. El ariete francés ya se encuentra en Yeda, Arabia Saudita y formará parte de las sesiones de preparación para enfrentarse al Barcelona por el título.

Mbappé se ausentó del conjunto 'Merengue' desde hace varios días, cuando se dio a conocer que no pudo finalizar los entrenamientos del miércoles, 31 de diciembre del 2025. De acuerdo al parte médico del Real Madrid, el delantero sufrió un esguince de rodilla izquierda, por lo que estaría de baja por tiempo indeterminado, perdiéndose los primeros compromisos oficiales del club en el 2026.

Luego de conseguir la clasificación, Xabi Alonso informó que el delantero francés ha presentado una mejoría considerable, por lo que se tomó la decisión de que viaje a Medio Oriente para integrarse al resto del equipo. "Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades de jugar, las mismas que todos los que están en la convocatoria".

Pese a eso, no se aseguró que vaya a tener actividad, pues eso dependerá de sus sensaciones en los entrenamientos del sábado, 10 de enero, donde estará bajo estricta vigilancia del staff sanitario del Real Madrid. La escuadra 'merengue' protagonizará una nueva edición del 'derbi español' enfrentando al Barcelona en la final de la Supercopa de España este próximo domingo 11 de enero a las 13:00 horas (horario CDMX).

uD83DuDCCD Kylian Mbappé ya está en Yeda.



uD83DuDC49 El francés llega al hotel de concentración del Real Madrid. Entrenará el sábado con sus compañeros.



Persisten las bajas para el Real Madrid

Pese a la importante reincorporación de Mbappé, el equipo blanco seguirá resintiendo las diversas ausencias por lesión que lo han aquejado durante las últimas semanas; los primeros descartados son Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, quienes ya arrastran tiempo sin actividad, aunque viajaron con el equipo.

Los nombres que se pudieran sumar al de esta infame lista son los de Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Antonio Rüdiger. Los tres jugadores antes mencionados presentaron molestias al salir del encuentro contra el Atlético de Madrid y se esperará hasta última hora para determinar si se usarán o se les otorgará un día más de descanso.

