Las figuras del CMLL Místico y Último Guerrero trasladarán su rivalidad a Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos de las figuras más importantes en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Último Guerrero y Místico, se presentarán ante el público cajemense. Ambos luchadores llevarán su ya clásica rivalidad este próximo 24 de enero, en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, donde se espera un lleno total, pues además de las dos leyendas, también verán actividad más estrellas de la empresa 'Seria y Estable'.

Décadas de enemistad

El conocido como 'Luchador de Otro Nivel' a través de los años ha sido uno de los enemigos más destacados del 'Príncipe de Plata y Oro', a quien le ha roto la máscara en múltiples ocasiones. Con una rudeza total, el Último Guerrero ya sabe lo que es enfrentarse ante leyendas como Rayo de Jalisco, Atlantis, pero también a Mil Máscaras, por lo que está listo para subirse al ring ante Místico en Cajeme.

Función de alta calidad

Por otra parte, el último 'boom' de la lucha libre, Místico, viene de tener un sobresaliente 2025, donde en una sangrienta lucha, consiguió derrotar a MJF, logrando mantener su máscara y se convirtió en el Campeón Semicompleto del CMLL. Ahora, ante el lagunero, el 'Príncipe de Plata y Oro' intentará hacer vibrar al aficionado de Sonora y ponerle fin a la rivalidad.

Función de lujo

Pero además de la presencia de estos grandes exponentes del pancracio, al Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón también se presentarán consolidadas figuras del CMLL, como lo son Neón y el Elemental. A su vez, las microestrellas del momento, Kemonito, Kemalito, Tengu y Chamuel, igualmente llevarán su calidad luchística esa noche.

Cabe destacar que las puertas se abrirán alrededor de las 19:30 horas (tiempo de Sonora), mientras que los boletos ya se encuentran a la venta, virtualmente a través de xticket, y físicamente en el hotel Wyndham, ubicado por la calle Miguel Alemán, del municipio de Cajeme.

Luchadores confirmados

Místico

Último Guerrero

Neon

Dulce Gardenia

Villano III Jr.

El Elemental

Kemonito

Kemalito

Tengu

Chamuel

Fuente: Tribuna del Yaqui