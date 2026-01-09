'Lazy Boy', descartado para UFC México: Conoce el motivo por el cual no ha subido al octágono

Ciudad de México.- Fue en febrero del 2024 cuando Ronaldo Rodríguez hizo su debut en el mejor octágono del mundo: la UFC. Esa noche 'Lazy Boy' se impuso por la vía del sometimiento a Denys Bondar y justamente esa victoria lo pondría en el radar internacional y ganarse el cariño de miles de aficionados a las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Después de ese resultado, el mexicano sostuvo otros dos combates; en septiembre del 2024 derrotó vía decisión a Ode' Osbourne en Noche UFC, mientras que en 2025 se llevó su primer descalabro en la empresa que comanda Dana White; el peruano Kevin Borjas lo superó en la Arena México por decisión unánime.

Esa derrota ha sido la última pelea que ha tenido Rodríguez y, ante el regreso de la compañía a territorio tricolor para el 28 de febrero de este año, su nombre figuraba para ver actividad en la cartelera, pero en entrevista para diferentes canales de YouTube de MMA, 'Lazy' dio a conocer que no estará listo para esa fecha.

“LAZY BOY” PIERDE EN LA BASCULA



Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez con el pesaje en 127 libras y pierde para el UFC Fight Night en CDMX#LazyBoy #UFC #UFCMexico #TVCDeportes pic.twitter.com/BD9srotWxQ — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 28, 2025

Actualmente, el nacido en Chiapas tiene complicaciones de salud graves tras un corte de peso extremo para su último combate, mismo que le causó daño renal y fractura orbital, por lo que es obligatorio contar con un largo lapso de recuperación, acumulando casi ya un año sin pelear.

Ante ese precisamente daño, 'Lazy Boy' confesó que ya no estará en las 125 libras, por lo que subirá a peso gallo, donde espera llegar más fuerte y volver al camino de la victoria. "Estoy en pláticas para poderme cambiar de división porque es muy difícil para mí dar las 125 libras. El peso mosca es bastante difícil. No voy a competir por cuestión de salud; en mis últimos cortes de peso terminé en el hospital", comentó para el portal BetBoom.

En esa misma entrevista, el mexicano afirmó que la UFC solo le ofreció pelear en la categoría mosca, pero antes de llegar a la marca más importante de MMA, él peleaba en peso gallo, la cual sería su división habitual y en la que estaría haciendo su tan esperado regreso.

Se espera que sea en septiembre de este mismo año en la siguiente edición de Noche UFC, donde Ronaldo Rodríguez vuelva a la actividad, ya que la empresa tiene dentro de sus planes celebrar el mes patrio de México en la nueva arena de Guadalajara, Jalisco.

"No importa de donde vengas a base de trbajo duro ninguna meta es imposible".

Lazy Boy habla sobre su debut en UFC uD83DuDC4AuD83CuDFFB #UFCMéxico pic.twitter.com/Px5LdH27rp — UFC Español (@UFCEspanol) March 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui