¿Llegará a la Liga MX? Joya mexicana de la MLS confirma acercamiento con las Águilas del América

Ciudad de México.- Obed Vargas, mediocampista nacido en Estados Unidos pero con ascendencia mexicana, confirmó que la directiva del América tuvo un par de reuniones con su representante, ya que se pretendía que fuera uno de sus refuerzos. Pese a las intenciones de las Águilas, la joven promesa de la MLS dejó en claro que su intención inicial es emigrar al futbol de Europa al finalizar el acuerdo con su equipo actual.

En entrevista con ESPN, el joven de 20 años confirmó las intenciones de la directiva de Coapa para concretar su llegada al balompié azteca y aseguró que se pusieron en contacto en reiteradas ocasiones, aunque rechazó las ofertas. "Se pusieron en contacto, pero mi prioridad es ir a Europa".

Aunado a eso, habló sobre su estado contractual, el cual lo mantendrá ligado a la MLS por un año más; el mediocampista informó que su acuerdo expira hasta diciembre del 2026, pero se buscarán oportunidades para emigrar al 'Viejo Continente' antes de que venza el plazo. "Mi contrato con los Sounders expira a finales de este año, así que si un traspaso a Europa no se concreta antes, la idea es que sea a finales de año".

EL MEXICANO SUEÑA EN GRANDEuD83CuDDF2uD83CuDDFD?



Obed Vargas lo tiene claro, quiere dar el salto a Europa y espera estar en el Mundial defendiendo los colores de México.



La mira puesta en lo más alto.uD83EuDD29 pic.twitter.com/woej0xGWMB — Claro Sports (@ClaroSports) January 9, 2026

Vargas se ha convertido en una de las piezas claves para el Seattle Sounders, equipo con el cual ya ganó un par de campeonatos; se coronaron monarcas en la Concacaf Champions League de 2022, además del triunfo en la Leagues Cup 2025. En este mismo lapso, fue convocado por la Selección Mexicana, formando parte del combinado que participó en la Copa del Mundo sub-20 para luego tener su debut con el 'Tricolor' mayor en un partido amistoso.

En total, con los Sounders, Obed tuvo participación en 130 compromisos hasta ahora entre las diferentes competencias como la MLS, la Leagues Cup, la US Open Cup y la USL Championship. En total, tiene ocho anotaciones y 10 asistencias en poco menos de 9 mil 900 minutos disputados.

20-year old Obed Vargas opens the scoring for @SoundersFC! uD83EuDD73



uD83DuDCFA Apple TV or FS1: https://t.co/Au0QzPtV4Z // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/FkvKUbV4ww — Major League Soccer (@MLS) November 4, 2025

Su arribo al América comenzó a resonar luego de que se filtrara que las Águilas habían recibido ofertas por Álvaro Fidalgo, quien podría regresar a LaLiga en las próximas semanas. La Real Sociedad fue el último equipo que puso una oferta formal en la mesa de los de Coapa, la cual está siendo analizada.

#Deportes | ¿Se va el 'Mago'? Águilas del América recibe oferta formal de LaLiga para fichar a Álvaro Fildago ?uD83EuDD14https://t.co/sECxggrjRg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui