MLB: Los Ángeles Dodgers se refuerzan con la llegada de un cañonero cubano

Los Ángeles, Estados Unidos.- El tricampeonato es la principal apuesta para Los Ángeles Dodgers para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, por eso el equipo ha apostado por mantener su gran roster y agregar las piezas necesarias que lo lleven a cumplir ese objetivo.

Este viernes 9 de enero, el portal de la MLB dio a conocer los primeros refuerzos que sumaron los bicampeones de la Serie Mundial en esta temporada 'muerta'. Se trata de Francys Romero y Andy Ibáñez, quien es etiquetado como uno de los cañoneros más sólidos de Cuba.

El caribeño, de 32 años, ya sabe lo que es jugar en el Big Show; con cinco años de recorrido en el diamante, suma dos con Texas Rangers y tres con los Detroit Tigers. En poco más de mil turnos, ha disparado 286 hits, para un porcentaje de bateo de .254, con 28 jonrones, 128 carreras impulsadas y 140 anotadas, con un promedio de embasamiento de .305.

Ibáñez también cuenta con experiencia en torneos internacionales, ya que en el 2023 defendió y se integró a la selección cubana para el Clásico Mundial de Beisbol y su nombre puede repetir para el mismo certamen que celebrará en marzo de este mismo año.

Con este refuerzo, el roster de Los Ángeles Dodgers está casi definido, con Freddie Freeman en la inicial, Max Muncy en la antesala y Mookie Betts en el campo corto. Pero al menos para iniciar la temporada, hay algunas interrogantes en torno a la intermedia, posición que no desconoce el caribeño.

Por otra parte, los de California también solicitaron a Ryan Fitzgerald de la lista de waivers del conjunto de Minnesota, lo que significa que se necesitará otra transacción para agregar a Ibáñez al roster de 40 jugadores. En el caso del pelotero de 31 años que viene de los Twins, pasó la mayor parte de la campaña pasada con Triple-A St. Paul, con una línea ofensiva de .277/.367/.469 mientras veía actividad en la segunda base y el campo corto.

Cabe destacar que, también hace unas semanas, Miguel Rojas se convirtió en agente libre tras la temporada, pero pudo arreglarse con Dodgers al firmar un contrato de un año y 5.5 millones de dólares, por lo que es probable que también tenga regularidad en el diamante para este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui