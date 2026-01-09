NBA: Celtics se aprovechan de las bajas de los Raptors para derrotarlos

Boston, Estados Unidos.- Los Raptors llegaron a su duelo de este viernes por la noche con bajas importantes, situación que fue aprovechada por los Boston Celtics, que con 28 puntos y ocho asistencias de Payton Pritchard, se impusieron a los Raptors por 125-117.
Por los Celtics, que ganaron por quinta ocasión en los últimos seis encuentros, Jaylen Brown añadió 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias. Boston anotó 14 triples y acertó un 54 por ciento en tiros de campo para ayudar a distanciarse en la segunda mitad.
De paso, la derrota puso fin a una racha de tres victorias consecutivas para los Raptors. Jugaron sin los titulares Brandon Ingram (esguince en el pulgar derecho) y Scottie Barnes (esguince en la rodilla derecha). El pívot de Toronto, Jakob Poeltl, también se perdió su noveno partido consecutivo por un esguince de espalda. RJ Barrett y Ja'Kobe Walter anotaron 19 puntos cada uno para Toronto. Immanuel Quickley terminó con 17 puntos y 13 asistencias.
Un partido después de anotar solo siete triples durante una victoria en Charlotte, los Raptors anotaron 18 triples para mantener el ritmo de los Celtics, que se fueron al descanso 68-60. Boston encontró su ritmo en el tercer cuarto, usando un parcial de 13-3 para ampliar su ventaja a 93-73. Toronto fue reduciendo la diferencia y se acercó a 108-103 con poco más de seis minutos por jugar. Pero una racha de 12-3 de los Celtics devolvió la ventaja a dos dígitos y ya no volvieron la cara hacia atrás.
Enderezan el rumbo
En Washington, Trey Murphy III anotó 35 puntos, Zion Williamson añadió 31 y Derik Queen logró un triple-doble para ayudar a los New Orleans Pelicans a romper una racha de nueve derrotas consecutivas con una paliza por 128-107 sobre los Washington Wizards.
Kyshawn George y Tristan Vukcevic anotaron 15 puntos cada uno para los Wizards, que no contaron con el recién adquirido base Trae Young debido a problemas en el cuádriceps y la rodilla. Queen, el novato destacado de Nueva Orleans, estuvo magnífico en su regreso al área de D.C. El exjugador de Maryland anotó 14 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias, logrando su segundo triple-doble de su joven carrera. Los totales de rebotes y asistencias fueron sus máximos de la temporada.
