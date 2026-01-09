NBA: Celtics se aprovechan de las bajas de los Raptors para derrotarlos

Boston, Estados Unidos.- Los Raptors llegaron a su duelo de este viernes por la noche con bajas importantes, situación que fue aprovechada por los Boston Celtics, que con 28 puntos y ocho asistencias de Payton Pritchard, se impusieron a los Raptors por 125-117.

Por los Celtics, que ganaron por quinta ocasión en los últimos seis encuentros, Jaylen Brown añadió 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias. Boston anotó 14 triples y acertó un 54 por ciento en tiros de campo para ayudar a distanciarse en la segunda mitad.

De paso, la derrota puso fin a una racha de tres victorias consecutivas para los Raptors. Jugaron sin los titulares Brandon Ingram (esguince en el pulgar derecho) y Scottie Barnes (esguince en la rodilla derecha). El pívot de Toronto, Jakob Poeltl, también se perdió su noveno partido consecutivo por un esguince de espalda. RJ Barrett y Ja'Kobe Walter anotaron 19 puntos cada uno para Toronto. Immanuel Quickley terminó con 17 puntos y 13 asistencias.

Los Raptors lo intentaron, pero no les alcanzó

Un partido después de anotar solo siete triples durante una victoria en Charlotte, los Raptors anotaron 18 triples para mantener el ritmo de los Celtics, que se fueron al descanso 68-60. Boston encontró su ritmo en el tercer cuarto, usando un parcial de 13-3 para ampliar su ventaja a 93-73. Toronto fue reduciendo la diferencia y se acercó a 108-103 con poco más de seis minutos por jugar. Pero una racha de 12-3 de los Celtics devolvió la ventaja a dos dígitos y ya no volvieron la cara hacia atrás.

Enderezan el rumbo

En Washington, Trey Murphy III anotó 35 puntos, Zion Williamson añadió 31 y Derik Queen logró un triple-doble para ayudar a los New Orleans Pelicans a romper una racha de nueve derrotas consecutivas con una paliza por 128-107 sobre los Washington Wizards.

Los Pelicans fueron mejores sobre la duela

Kyshawn George y Tristan Vukcevic anotaron 15 puntos cada uno para los Wizards, que no contaron con el recién adquirido base Trae Young debido a problemas en el cuádriceps y la rodilla. Queen, el novato destacado de Nueva Orleans, estuvo magnífico en su regreso al área de D.C. El exjugador de Maryland anotó 14 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias, logrando su segundo triple-doble de su joven carrera. Los totales de rebotes y asistencias fueron sus máximos de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui