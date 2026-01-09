NFL: Josh Allen y los Buffalo Bills inician su búsqueda del Super Bowl en Jacksonville

Jacksonville, Estados Unidos.- Después de varias campañas, Josh Allen y los Buffalo Bills no tienen que vencer a Kansas City, Cincinnati o Baltimore para llegar al Super Bowl. En lugar de ello, el equipo con el MVP vigente y la mayor experiencia en playoffs de la AFC se enfrenta a un nuevo camino, comenzando con un partido de comodín en Jacksonville.

Y aunque este viaje no parece tan abrumador como los de los últimos años en los que participaron Patrick Mahomes, Joe Burrow o Lamar Jackson, podría ser igual de traicionero; especialmente con los Bills fuera de casa ante los Jaguars, que están enrachados y cansados de ser ignorados.

Este domingo, Allen inicia su última misión para devolver a Buffalo al escenario definitivo de la NFL. Así es como la mayoría de los observadores externos verán el enfrentamiento entre los Jaguars, tercer cabeza de serie (13-4), y los Bills, sexta cabeza de serie (12-5).

Los Bills esperan ganar fuera de casa

Los Jaguars han ganado ocho partidos seguidos promediando 33.6 puntos por partido y han sacado motivación extra de haber sido infravalorados durante toda la temporada, ya sea por desaires percibidos de expertos nacionales o por desaires reales como votos al Pro Bowl emitidos por jugadores, entrenadores y aficionados.

Sin embargo, Buffalo tiene un balance de 0-5 fuera de casa en los playoffs bajo la dirección del entrenador Sean McDermott, comenzando con una derrota por 10-3 en Jacksonville en la ronda de comodines de 2017. Los Bills han perdido ocho partidos consecutivos de postemporada fuera de casa desde que ganaron en Miami en el partido por el campeonato de la AFC de 1992. Es la segunda racha activa más larga de playoffs fuera de casa en la NFL.

"Toda la industria del futbol americano nos va a estar observando", dijo el corredor de los Jaguars, Travis Etienne. "Gente que no nos ha visto, nosotros podemos mostrarles quiénes somos". Similar manera de pensar tiene el corredor de los Bills, James Cook, quien señala que "solo hay que salir ahí fuera y jugar", dijo el corredor de los Bills, James Cook. "Solo te queda un partido, así que en cada partido tienes que jugar como si fuera el último".

Jaguars buscan llegar más lejos en la campaña

