Pedro Peñuñuri se medirá ante histórico pugilista panameño en el regreso de Boxeo Televisa a Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Boxeo Televisa regresa al Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, pues este próximo 21 de febrero, el jovencito Pedro Peñuñuri tendrá su primera gran prueba de fuego, cuando se mida ante el experimentado panameño Jezzrel Corrales.

La velada será transmitida a nivel internacional por VIX y nacionalmente por Canal 5. En lo que se espera un lleno total en el inmueble de Cajeme, ya que también subirán al ring destacados sonorenses como Marco Cota y Alejandro Cota, además de Danitza 'Cobrita' Martínez.

Gran desafío

El panameño y excampeón del mundo, de 34 años de edad, ya sabe lo que es pelear en otras latitudes, como lo es España, Costa Rica, Estados Unidos y Japón, por lo que el presentarse en territorio cajemense no será un problema para él. Cabe destacar que el boxeador se proclamó monarca mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)? cuando derrotó por nocaut en Japón al histórico Takashi Uchiyama en 2016.

Pero además de la victoria contra el nipón, Corrales se ha medido ante grandes figuras del pugilismo como el boricua Alberto Machado, Miguel Madueño, Chris Colbert y el mexicano Robinson Castellanos, con quien de hecho perdió su cinturón mundial en el Forum, Inglewood.

Mientras que el cajemense de 20 años de edad, Pedro Peñuñuri, con marca de 13-2 (6 ko's), llega con un gran presente, donde liga seis victorias al hilo, de las cuales tres han sido por la vía rápida, pero será la primera vez que se mida ante alguien que ya tocó la cima del boxeo, como lo es el canalero.

Por otra parte, Peñuñuri, a pesar de todavía ser una promesa del boxeo nacional, ya ha encabezado grandes carteleras en Ciudad Obregón y también ha pisado territorio estadounidense, donde intercambió metralla frente a rivales como Justin Viloria, Shamar Canal e Isaias Martin Cardona.

A su vez, la cartelera del próximo 21 de febrero en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón contará con las narraciones estelares de Carlos Águilar, Mariana 'Barbie' Juárez y el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Marco Antonio Barrera.

