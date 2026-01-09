Real Madrid vs Barcelona; horarios y dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de España 2026 en México

Ciudad de México.- Una nueva edición de una de las rivalidades más relevantes en el deporte internacional se trasladará hasta Yeda, Arabia Saudita, para la final de la Supercopa de España 2026. El Real Madrid y el Barcelona se medirán por un nuevo título tras haber superado la ronda de semifinales.

El primer clasificado a la última ronda del torneo anual fue el Barcelona, quien se tenía que enfrentar al Athletic Club, un duelo que en el papel lucía por demás complicado, pero que la escuadra culé terminó sentenciando en la primera parte del compromiso de la mano de Raphinha. El brasileño marcó dos de las cinco anotaciones que clavó el Barça sin obtener respuesta, además de haberse anotado una asistencia y un buen desempeño en general.

Por su parte, el Real Madrid tuvo que sortear al Atlético de Madrid, un rival que, con el correr de los minutos en las semifinales, le resultaba más complicado de vencer. Federico Valverde adelantó a los de blanco apenas al minuto 2 con un potente tiro libre y Rodrygo amplió la ventaja en el inicio de la parte complementaria; antes del minuto 60, Alexander Sorloth descontó por los 'Colchoneros', quienes tuvieron para empatar el encuentro.

Este encuentro no solo es un nuevo cruce entre los dos clubes más importantes de LaLiga, sino que representa una oportunidad inmejorable para que el Real Madrid le recorte terreno al Barcelona, que es el equipo más ganador de dicho torneo. La escuadra culé cuenta con 15 campeonatos, mientras que el Real tiene 13 títulos; este encuentro será el fiel recuerdo de la final del 2024, donde el Barcelona se impuso con marcador de cinco por dos.

Horarios del Real Madrid vs Barcelona

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita

Fecha: Domingo, 11 de enero

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Sky+

A un par de días para que se llegue el importante partido, el Real Madrid gozará de la reincorporación de Kylian Mbappé; el francés se ausentó del equipo tras sufrir un esguince de rodilla izquierda en la última sesión de entrenamientos del 2025. Pese a la considerable lesión, el ariete ya se encuentra en Arabia Saudita y, de las sensaciones que resulten de las sesiones de prácticas del 10 de enero, dependerá si tendrá actividad o si se determina que es mejor idea el guardarlo.

