Sin equipo; delantero de la Selección Mexicana fue dado de baja de la MLS a meses del Mundial 2026

Ciudad de México.- A menos de seis meses para que llegue la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026, un delantero de la Selección Mexicana se quedó sin equipo al no entrar en los planes deportivos de la organización. El San Diego FC confirmó que Hirving Lozano no estaba considerado para la temporada 2026 de la MLS y que en los próximos días se definirá su futuro.

El 'Chucky' tuvo varias polémicas en la temporada anterior de la liga estadounidense, tras haber sido suspendido por varios juegos por un acto de indisciplina contra su propio director técnico. De acuerdo con lo filtrado, el mexicano tuvo una fuerte discusión con Mikey Varas, estratega de San Diego, por lo que se perdió las últimas jornadas de la campaña y el inicio de los playoffs, hasta que le fue removida la suspensión.

Pese a que aún tiene un contrato que lo liga con el San Diego FC hasta finales del 2028, la institución anunció que ya no estará dentro de su plantilla de acuerdo con lo comentado por Tyler Haps, director deportivo del club. "Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel".

Así mismo, comentó que aún no se definía el futuro del jugador y en los próximos días se tomará la decisión sobre si lo ceden en préstamo a algún club interesado o si ponen fin a su relación vendiéndolo de manera definitiva. "Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución".

Con esto se le pone fin a una relación que estaba destinada a marcar historia dentro del San Diego FC, pero que se vio marcada por las constantes polémicas. Lozano arribó al conjunto californiano en 2024 y formó parte de su primera temporada en la MLS, siendo uno de los cinco jugadores con mayores ingresos en todo el circuito.

En total, el canterano del Pachuca participó en 34 compromisos con la playera del San Diego, en los cuales marcó 11 goles y puso nueve asistencias en más de 2 mil 100 minutos. Esta decisión por parte del equipo deja al 'Chucky' en un panorama de incertidumbre de cara a la Copa del Mundo 2026, donde pudo haberse ganado un cupo dentro de la Selección Mexicana.

