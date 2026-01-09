Tigres UANL cimbrarán el mercado de fichajes; centrocampista de LaLiga llegará al Clausura 2026

Ciudad de México.- En un fichaje sin precedentes en el mercado inaugural, los Tigres UANL estarían próximos a concretar la firma de un importante elemento sudamericano que milita en LaLiga con el Girona. De acuerdo a la información procedente del conjunto regiomontano, se están afinando los detalles finales para concretar la llegada de John Solís, mediocampista colombiano, como refuerzo para el Clausura 2026.

El volante cafetalero tiene apenas 21 años de edad, aunque ya cuenta con un vasto palmarés en su haber; comenzó su carrera con el Atlético Nacional, club con el que apenas disputó poco más de un año, pero eso le bastó para conseguir tres títulos. Con el equipo de la Categoría Primera A, el juvenil se alzó con los cetros de la liga, además de la Copa y Supercopa de Colombia, antes de emigrar al futbol de Europa.

uD83DuDEA8uD83DuDD35uD83DuDD34 JOHN SOLÍS NO BAHIA?

O Tricolor está perto de fechar com o volante colombiano do Girona uD83CuDDE8uD83CuDDF4.

Jogador jovem, intenso, boa marcação e saída de bola.

Confira os melhores momentos e diga: aprova ou não?

RT#BBMP #Bahia #JohnSolis pic.twitter.com/d6gROAnQrh — uD83CuDDE7uD83CuDDF7 Gil uD83CuDDE7uD83CuDDF7 (@Gilnelio31) December 30, 2025

Arribó al Girona en septiembre del 2023 y poco a poco se ha apoderado del rol protagonista, mismo que lo tiene establecido en el cuadro titular dentro de las diferentes competencias. Con el Girona en la temporada 2025-2026 de LaLiga, Solís ha tenido participación en 12 jornadas, acumulando poco menos de 400 minutos, además de ser titular en los dos compromisos que el equipo disputó dentro de la Copa del Rey.

Luego de que se difundiera el rumor sobre su posible arribo a la Liga MX, Vladimir García, periodista de TUDN, confirmó que el cuadro regiomontano ha tenido acercamientos recurrentes, los cuales pudieran llegar a buen puerto en los próximos días. "El mediocampista colombiano de 21 años Jhon Solís, del Girona de España, está a detalles de ser el refuerzo de Tigres para el Clausura 2026".

#TigresUANL | uD83DuDEA8El mediocampista colombiano de 21 años JOHN SOLÍS del Girona de España está a detalles de ser el refuerzo de Tigres para el Clausura 2026.@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/fwLO7IDnvI — Vladimir García (@VladimirGarciaG) January 9, 2026

El mismo periodista informó que la directiva felina estaba evaluando entre varias opciones, aunque el desempeño del colombiano en el último semestre les hizo decantarse por él como refuerzo para el siguiente certamen de la Liga MX. "Me dicen que está muy avanzado, tienen un par de opciones más, pero van por el colombiano".

Sin duda, esta incorporación sería de gran injerencia ofensiva para los Tigres UANL de cara a su debut en el Clausura 2026; el conjunto regiomontano iniciará el torneo enfrentando al Atlético San Luis el próximo domingo, 11 de enero, a las 19:00 horas (horario CDMX).

#Deportes | Marcelo Flores se perderá el inicio del Clausura 2026; 'cambia' a los Tigres UANL por Canadá ?uD83DuDC64https://t.co/xV7LAQiqUw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui