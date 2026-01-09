Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO el juego 7 de playoffs en la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- En un juego que tendrá tintes dramáticos, Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis se medirán para definir al último clasificado a las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026. Esta fue la única serie que se tendrá que definir en un séptimo encuentro, por lo que el que resulte perdedor finalizará su participación en la actual campaña del circuito invernal.

En la jornada del jueves, 9 de enero, la victoria se la llevó Keone Kela desde el relevo, luego de lanzar una entrada sin permitir daño, mientras que Anthony Gose se anotó el salvamento. José Guadalupe Chávez terminó cargando con la derrota tras recibir un par de imparables y tres anotaciones en los 2.2 episodios trabajados.

Por la ofensiva de Tomateros, Joey Meneses fue el elemento más destacado luego de producir cuatro de las cinco anotaciones por los locales, seguido de Luis Verdugo, que conectó un cuadrangular solitario en los primeros capítulos. Yasmani Tomás despuntó con el madero por Cañeros, luego de volarse la cerca.

Para el duelo definitivo, ambas escuadras tendrán por inicialista a sus mejores cartas: Luis Cessa será el encargado de abrir por Culiacán e intentará revertir lo acontecido en su primera aparición de la serie, cuando perdió el encuentro al permitir cinco carreras en apenas 2.2 entradas. Los Mochis pondrán sus esperanzas para avanzar en Yoanner Negrín; el inicialista cubano tendrá su segunda aparición en la postemporada luego de ganar el tercero de la serie al blanquear a Tomateros en seis entradas de trabajo.

Horarios del Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Viernes, 9 de enero

Horario: 20:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube Liga Arco Mexicana del Pacífico/FOX/MegaSports

Luego de que se defina el ganador de la serie, se darán a conocer cuáles son los cruces para la antesala de la final en la LAMP, donde ya se encuentran instalados los Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave y Charros de Jalisco. Las semifinales comenzarán el próximo domingo, 11 de enero, y, al igual que la primera ronda, serán al mejor de siete compromisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui