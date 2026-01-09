Tras lesión, Brock Purdy está de vuelta en Filadelfia con los 49ers para la ronda de comodines

California, Estados Unidos.- Después de pasar de ser la última elección del draft de 2022 a ser un improbable quarterback titular en la final de la NFC para los San Francisco 49ers en un lapso de nueve meses, Brock Purdy sufrió un duro tropiezo al abandonar el terreno de juego con el ligamento del codo derecho roto en la primera serie de una derrota ante Filadelfia. Su futuro estaba en duda.

"Te rompes el ligamento ulu punzante, el ligamento que usas como quarterback; como lanzador, obviamente empiezas a pensar en tu futuro y en las cosas y en volver de la lesión, y era al final del año, así que me preguntaba si volvería a tiempo, si seré el tipo al principio de la temporada. Cosas así", dijo Purdy. "Pero ahora ya estamos listos para irnos".

Purdy reconoce lo duro que la pasó por su lesión

El joven mariscal de campo regresó de la cirugía mayor y demostró que su etapa final de temporada como novato no fue un destello pasajero, consolidándose como el quarterback franquicia de los San Francisco 49ers (12-5). También ganó en su regreso a Filadelfia en 2023, cuando ayudó a San Francisco a llegar al Super Bowl y este domingo lidera a los 49ers de vuelta a Filadelfia para enfrentarse a los Eagles (11-6) en un partido de comodines.

Hoy las preocupaciones de Purdy están relacionadas con la defensa de Vic Fangio, con estrellas como Jalen Carter, Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, y una afición dura de Filadelfia en lugar del codo, que está completamente sanada desde 2023.

"Obviamente, conocemos Filadelfia por estar allí y por su entorno, sus aficionados, todo eso", dijo Purdy. "Es prepararse para eso ahora mismo en vez de tener flashbacks ni nada por el estilo. Ya fui allí en 2023 y jugué después de lo que pasó en el 22. Así que siento que eso ya está fuera de camino y listo para seguir adelante".

Hurts y los Eagles planean arruinar el regreso de Purdy a Philadelphia

Purdy se recuperó de esa lesión para convertirse en finalista al MVP de la AP NFL en la temporada 2023, cuando estableció un récord de la franquicia de yardas por pase y ayudó a los Niners a llegar al Super Bowl antes de perder en la prórroga contra los Chiefs. Después de que los Niners sufrieran con un récord de 6-11 la temporada pasada, vuelven a la postemporada con otra visita a Filadelfia el domingo para la ronda de comodines.

Fuente: Trinuna del Yaqui