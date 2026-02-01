Alarmas en el Real Madrid; Jude Bellingham sufre grave lesión y quedaría fuera por varias semanas

Ciudad de México.- Las alarmas se han encendido para el Real Madrid, pues Jude Bellingham tuvo que abandonar el partido contra el Real Vallecano en los primeros instantes del mismo, luego de sufrir una lesión muscular. El mediocampista salió entre lágrimas y las primeras revisiones por parte del cuerpo médico revelan un problema de gravedad que lo alejaría de las canchas por varias semanas.

Bellingham ha sido de los elementos más utilizados en los últimos meses, tanto por Xabi Alonso como por Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid. El mediocampista ha disputado 18 de las 21 jornadas transcurridas de LaLiga, 17 de ellas como titular; también tiene participación en prácticamente todos los duelos de la Champions League 2025-2026, además de la Copa del Rey y la Supercopa de España.

#Deportes | Real Madrid vuelve a ser abucheado en casa y rescata una agónica victoria ante el Rayo Vallecano uD83DuDC4Ehttps://t.co/tJrX3olWTx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

Así fue la lesión de Bellingham

Tal y como sucedió en los compromisos anteriores del certamen español, Jude fue enviado al campo en el cuadro titular, aunque ahora terminó saliendo tras solo nueve minutos en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. El mediocampista intentaba alcanzar un pase filtrado de Franco Masantuono y, en plena carrera, sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que terminó cayendo al césped.

El árbitro frenó las acciones de inmediato para permitir el ingreso de las asistencias, quienes, luego de una rápida revisión, determinaron que no estaba en condiciones de continuar. Bellingham se marchó directamente a los vestidores para continuar con una exploración más precisa por parte del cuerpo médico y su lugar lo terminó por tomar Brahim Díaz.

The moment Jude Bellingham got injured. How ironic the pass came from Franco. pic.twitter.com/Gbdu9D09zu — Gill (@Gilld) February 1, 2026

El cuerpo sanitario del Real Madrid espera que durante las primeras horas del lunes, 2 de febrero, puedan someter a las pruebas pertinentes al mediocampista y determinar la gravedad de la lesión. Algunos especialistas han señalado que podría tratarse de una rotura muscular, ya sea en el glúteo, bíceps femoral o los isquiotibiales.

En caso de que el problema de Jude Bellingham sea una de las lesiones antes mencionadas, sería un duro golpe al poderío ofensivo del Real Madrid, que se encuentra en un punto crítico en las diferentes competencias. Los dirigidos por Arbeloa están compitiendo con el Barcelona por el liderato de LaLiga y, en un par de semanas, disputarán los playoffs de la Champions ante el Benfica.

#Deportes | Real Madrid y el PSG toman protagonismo; así se jugarán los playoffs de la Champions League?uD83CuDFDF?https://t.co/Dyzk7RwpH1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui