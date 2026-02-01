Álvaro Fidalgo confirma su salida de Águilas del América; jugará para el Real Betis en LaLiga

Ciudad de México.- Es oficial, Álvaro Fidalgo puso fin a todos los rumores e informaciones extraoficiales y confirmó de propia voz que ya no jugará para las Águilas del América y saldrá de la Liga MX para concretar su sueño de regresar al futbol de Europa. El exitoso mediocampista informó que luego de recibir varias ofertas, tomó la decisión de firmar para el Real Betis y volver a competir en LaLiga.

Desde hace varias semanas, se supo que la directiva de Coapa habría recibido varias ofertas formales por los servicios del 'Maguito', aunque durante el sábado 31 de enero, trascendió la noticia de que el centrocampista había tomado la decisión de dejar al América. Fidalgo estuvo presente en el partido entre Águilas y Necaxa, donde se le vio conmovido por las muestras de cariño de toda la afición 'azulcrema'.

SE AGUANTÓ LAS LÁGRIMAS uD83EuDD7A



uD83DuDC4B Así fue la emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con la afición del América.



El fin de una Era... pic.twitter.com/CRuUysA9qD — Futbol Picante (@futpicante) February 1, 2026

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, fue el propio Fidalgo quien se encargó de confirmar su salida del balompié mexicano, decisión que tomó desde hace un par de meses. "La decisión la tomé más o menos en el verano pasado de que quería volver a Europa en algún momento, lo tenía muy claro después de perder la cuarta final, lo del mundialito y todo eso; ahí tomé la decisión".

Además, el mediocampista agradeció tanto a Santiago Baños como a Diego Ramírez, parte importante de la directiva azulcrema, quienes siempre estuvieron al tanto de las intenciones de Fidalgo y decidieron apoyarlo. "Era una decisión mía que tenía que agarrar, no me quedaba de otra. El tiempo dirá si estuve acertado o no".

“YA LLORÉ CON TODO EL EQUIPO” uD83EuDD79uD83DuDC4B



"Perdóname, estoy un poco disperso de la cabeza. Ya lloré con el equipo, estoy un poco disperso": Álvaro Fidalgo pic.twitter.com/WBjkPpCevZ — MedioTiempo (@mediotiempo) February 1, 2026

"Día difícil, sin duda, demasiadas despedidas, demasiadas cosas, muestras de cariño; siempre me sentí una persona querida, pero lo de ayer se multiplicó. Si me hubieran dicho hace cinco años, hubiese tachado a cualquiera de loco", comentó sobre cómo fue recibir tantas muestras de cariño por la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por último, agregó que, pese a estar feliz por haber cumplido uno de sus sueños, que es regresar al futbol de Europa, una parte de él está triste por decir adiós al equipo con el cual tuvo su consolidación como futbolista profesional. Álvaro Fidalgo se va como uno de los mediocampistas más exitosos en la historia del club, pues de su mano se consiguieron tres títulos de la Liga MX, un Campeonato de Campeones, Supercopa y Campeones Cup.

"COMO SEAS COMO PERSONA ES LO MÁS IMPORTANTE DE TODO" uD83DuDDE3??uD83EuDD1D



uD83DuDEA8 Álvaro Fidalgo dejando un ejemplo en su salida del Club América



EN VIVO uD83DuDC47https://t.co/1edFO2QZiy pic.twitter.com/zzyI5nAvvc — Claro Sports (@ClaroSports) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui