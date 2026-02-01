Chivas del Guadalajara vence al Atlético de San Luis y sigue invicto en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara siguen estableciendo su estilo de juego y lograron quedarse con el triunfo en su visita al Atlético de San Luis, una plaza que se les había complicado en las últimas ocasiones. El encuentro se complicó en la primera mitad, la cual estuvo marcada por la polémica actuación del fuera de juego semiautomático, aunque los jaliscienses terminaron imponiéndose con marcador de tres goles por dos.

Las Chivas dejaron en claro sus intenciones de conquistar San Luis Potosí desde el mismo primer minuto, pues comenzaron a presionar alto, además de mover el balón rápido por ambas bandas de la cancha para encontrar los espacios que le permitieran inaugurar el marcador. Luego de varias oportunidades, Richard Ledezma firmó la primera diana de la tarde en una jugada complementada por un 'taquito' de Roberto Alvarado.

Un LUJITO del Piojo Alvarado para el GOLAZO de las @Chivas anotado por Ledezma. uD83DuDE0F??uD83EuDD0D



Espectacular combinación del Rebaño para verse una y otra vez. uD83DuDC10#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J4 | #ADSLCHI pic.twitter.com/XQcRHJfezb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2026

Cuando el Guadalajara aún estaba celebrando la anotación y en la primera jugada después del tanto, Luis Romo cometió una mano dentro del área, por lo que el Atlético San Luis tenía un cobro desde los 11 pasos. Joao Pedro fue quien se encargó de empatar el encuentro en apenas 34 minutos.

En la recta final de la primera parte, el 'Rebaño Sagrado' volvió a retomar la ventaja en una jugada de táctica fija que finalizó con la anotación de Daniel Aguirre. Al igual que pasó con el primer tanto, los locales tuvieron una reacción inmediata, ahora con un gol de Miguel García, aunque dicho tanto fue anulado por un fuera de lugar milimétrico, detectado por el sistema semiautomático.

Apenas en el inicio de la parte complementaria, el Atlético San Luis llegó decidido a empatar el encuentro y lo concretó con el doblete de Joao Pedro, actual campeón de goleo en la Liga MX, compartiendo la corona con Armando González. La 'Hormiga' no se quiso quedar atrás y, aunque la anotación terminó bajo una ardua revisión por el VAR, se determinó que era válida.

¡GOL DE LA HORMIGA! ??

Armando González le devuelve la ventaja a @Chivas sobre San Luis



EN VIVO por ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/eAV7flxlBn — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 1, 2026

Si bien las Chivas sufrieron en la parte final del encuentro, lograron aguantar la ventaja y continuar con su paso perfecto en el certamen actual mexicano. Los dirigidos por Gabriel Milito prevalecen en el liderato con 12 unidades derivadas de las cuatro victorias en el mismo número de jornadas.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 ¡GANARON LAS CHIVAS! uD83CuDDEBuD83CuDDF7



Con goles de @richydezma, Aguirre y 'Hormiga' el equipo de los mexicanos suma 4 partidos ganados de 4 disputados y es líder general.#MuchoChivas uD83DuDC10 pic.twitter.com/BFuEcqQ618 — CHIVAS (@Chivas) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui