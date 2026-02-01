¿Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026? Entrenador de Xolos revela como va su recuperación

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, Gilberto Mora se mantiene alejado de las canchas luego de que una molestia muscular, en apariencia menor, se agravara al punto de impedirle jugar. Tras su baja, hubo poco flujo de información sobre su evolución, hasta que Sebastián Abreu, entrenador del juvenil en Xolos de Tijuana, reveló que el plan de trabajo apunta a que pueda regresar para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Mora había sido convocado por la Selección Mexicana para disputar los amistosos de enero, en los que el equipo se conformó únicamente con jugadores de la Liga MX, donde el atacante incluso se perfilaba para portar el gafete de capitán del ‘Tricolor’ en los compromisos ante Panamá y Bolivia. Sin embargo, de manera sorpresiva y apenas unos días después de iniciada la concentración, la FMF informó su baja debido a un problema muscular.

De inmediato, el futbolista regresó a su club para continuar con el proceso de rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico de Xolos, aunque sin que se detallara públicamente la gravedad de la lesión. Posteriormente, versiones cercanas a la Selección Mexicana señalaron que 'Morita' arrastraba una pubalgia desde semanas atrás, situación que terminó por marginarlo de la actividad.

Abreu informa sobre su proceso de rehabilitación

El técnico Sebastián Abreu confirmó que en el club no existe presión alguna sobre el jugador y que su regreso dependerá completamente de su evolución. “Está en recuperación, vamos día a día, paso a paso, sin apuros. El mejor médico va a ser él mismo, escuchando sus sensaciones”, declaró.

Asimismo, Abreu aseguró que Xolos trabaja en total sintonía con la Selección Mexicana y que el objetivo principal es completar una rehabilitación integral pensando en el Mundial 2026. “No queremos que llegue bien a un partido del torneo local, queremos que llegue fuerte a la Copa del Mundo. En eso estamos alineados”, explicó.

Finalmente, el estratega reiteró que tanto él como la directiva del club han insistido a Gilberto Mora en no precipitar su regreso a las canchas, priorizando siempre su bienestar físico y mental, y refrendó el respaldo total de Xolos a una de las mayores promesas del futbol mexicano.

