Historia pura: Alcaraz vence a Djokovic y se convierte en el más joven en conseguir el Grand Slam

Melbourne, Australia.- Con apenas 22 años, el español Carlos Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes títulos del tenis y lo hizo ante la leyenda Novak Djokovic, quien nunca había perdido en 10 finales disputadas en el Abierto de Australia.

Alcaraz, número uno del ranking, perdió el primer set de la final del Abierto de Australia en 33 minutos este domingo, cuando Novak Djokovic salió con todo en busca de un título 25 de Grand Slam sin precedentes, pero el joven español se esforzó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

THE MOMENT CARLOS ALCARAZ BEAT NOVAK DJOKOVIC AT THE AUSTRALIAN OPEN TO BECOME THE YOUNGEST MAN TO COMPLETE THE CAREER GRAND SLAM.



22 years old.



History. uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79



pic.twitter.com/KU7P7U1WiA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 1, 2026

Djokovic había ganado las 10 finales anteriores que disputó en Melbourne Park y, a pesar de tener 38 años, se dio todas las oportunidades de extender esa racha a 11 cuando solo necesitaba dos sets para ganar. Pero Alcaraz estuvo a la altura del reto.

"Significa el mundo para mí", dijo Alcaraz. "Es un sueño hecho realidad para mí. El tenis puede cambiar solo por un punto. Un punto, una sensación, un disparo puede cambiar todo el partido", dijo. "Jugué bien el primer set, pero ya sabes, delante de mí tenía un Novak grande e inspirado, que estaba haciendo golpes muy buenos".

Djokovic lo intentó, pero se quedó corto

Un par de errores no forzados de Djokovic al inicio del segundo set le dieron confianza a Alcaraz. Se apresuró a recuperar golpes que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre el jugador más laureado en la historia del tenis masculino. Hubo rallies prolongados en los que cada jugador anotó suficientes tiros brillantes como para ganar un partido.

Un golpe de derecha corto, un golpe fallido de Alcaraz, rozó la red y cayó dentro de la línea, dándole punto de juego. Luego Djokovic conectó otro golpe largo de derecha. Alcaraz respondió con un rugido y selló la victoria al ganar dos de los siguientes tres partidos.

Alcaraz sacó a relucir su mejor tenis para ganar

Ambos jugadores llegaron a esta instancia después de duras victorias en semifinales de cinco sets, Alcaraz resistió ante el número 3 Alexander Zverev el viernes; mientras que Djokovic se impuso sobre el bicampeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner. Djokovic ganó el último de sus 24 títulos individuales de Grand Slam en el US Open 2023, y su intento por un sin precedentes número 25 ha sido bloqueado por Alcaraz o Sinner durante nueve majors consecutivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui