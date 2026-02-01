Jaylen Brown encabeza la ofensiva de Boston y Celtics sacan cómoda victoria ante los Bucks

Boston, Estados Unidos.- Jaylen Brown consiguió un triple-doble y los Boston Celtics se impusieron cómodamente en casa por 107-79 a los Milwaukee Bucks este domingo, para su segundo triunfo consecutivo tras alternar victorias y derrotas en sus cuatro anteriores.

Fue el tercer doble-doble de Brown esta temporada, tras anotar 30 puntos y capturar 13 rebotes; Anfernee Simons anotó 27 puntos desde el banquillo, mientras que Derrick White añadió 17 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, y Neemias Queta sumó 14 puntos y ocho rebotes para los Celtics. Ryan Rollins lideró a Milwaukee con 25 puntos y Kyle Kuzma anotó 16.

Beautiful basketball uD83EuDD0C



Tonight's @JetBlue Play of the Game was perfectly executed pic.twitter.com/P29VsE7jP4 — Boston Celtics (@celtics) February 1, 2026

Con la sombra de los rumores de traspaso circulando alrededor de su estrella Giannis Antetokoumpo, los Bucks no fallaron ningún tiro en los primeros 2 minutos y medio (5 de 5) y se adelantaron 12-0 antes de que Boston se recuperara y les impusiera su quinta derrota consecutiva.

Los Celtics lideraban 56-42 al descanso y Brown, que se perdió su fácil victoria sobre Sacramento el viernes por una tensión en el isquiotibial izquierdo y una contusión en la rodilla derecha, anotó 10 de sus 12 puntos iniciales al inicio de la segunda parte, adelantándose 68-47. La ventaja de Boston se disparó a 27 puntos con un triple de Brown a mitad del último cuarto antes de que el entrenador Joe Mazzulla retirara a sus titulares.

Simmons y los aficionados de Boston festejan

Simons dio un impulso ofensivo a los Celtics en la primera mitad, anotando 14 puntos, 11 en el primer cuarto, incluyendo triples consecutivos en el último minuto del primer periodo. Antetokounmpo no jugó después de lesionarse la pantorrilla derecha el 23 de enero y no hay un plazo para su regreso.

Brown saluda a Chuck Cooper previo al juego

El partido fue el primer NBA Pioneers Classic, en honor al aniversario 75 de las temporadas de debut de los primeros jugadores negros de la liga: Chuck Cooper, Earl Lloyd y Nathaniel 'Sweetwater' Clifton. Los jugadores del equipo de Boston llevaban parches conmemorativos en sus camisetas y calentaron con ellas. Los jugadores fueron homenajeados el primer día del Mes de la Historia Negra. Brown se dirigió al público antes del partido diciendo: "¿Quiénes serán los pioneros de esta generación?".

Fuente: Tribuna del Yaqui