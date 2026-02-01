'La Fiera' dice que si; Juan Soto jugará con República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- Juan Soto, uno de los jugadores más importantes en la actualidad dentro de la MLB, confirmó su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la selección de la República Dominicana. 'La Fiera' tendrá su segunda incursión en dicho torneo, luego de ser uno de los ofensivos más destacados durante la edición del 2023, aunque no pudo llevar a su combinado al título.

Soto Pacheco fue uno de los primeros peloteros dominicanos en dejar claras sus intenciones de participar en el WBC, además de que, de acuerdo a lo comentado por Albert Pujols, manager, y Nelson Cruz, gerente del equipo, estaba hablando con otros jugadores para que asistieran al llamado de su país. Uno de los mayores impedimentos para que Juan fuera confirmado es el alto salario que recibe en la MLB, pues tiene el contrato más grande en la historia de cualquier deporte.

Tras haber conseguido un seguro que blinde sus percepciones anuales, la propia Selección Dominicana de Beisbol fue quien confirmó la participación de 'La Fiera' en el Clásico próximo a disputar. En la edición del 2023, Soto fue el líder del equipo en carreras anotadas y colíder en hits, cuadrangulares, bases por bola recibidas y segundo del roster en carreras impulsadas.

¡Juan José Soto Pacheco presente una vez más en El Clásico! uD83DuDD25??



Juan Soto está listo para representar a Dominicana en el #WorldBaseballClassic uD83CuDDE9uD83CuDDF4#DominicanoYYa pic.twitter.com/GGTay2C9PP — Equipo Dominicano de Béisbol uD83CuDDE9uD83CuDDF4 (@_losdominicanos) February 1, 2026

Juan viene de su mejor año hasta ahora en MLB, pese a haber arrancado con un ritmo lento; el dominicano conectó 43 cuadrangulares, estableciendo una marca personal. Lideró la Liga Nacional en bases robadas, además de OBP, y recibió 127 pasaportes, quedando en la tercera posición de la votación por el MVP del 'Viejo Circuito'.

El anuncio de Juan Soto llegó en un momento clave para la organización del Clásico Mundial de Beisbol 2026, pues, apenas el sábado 31 de enero, Puerto Rico amenazó con no participar por un supuesto boicot por parte de Grandes Ligas. Las figuras boricuas más grandes no podrán participar por órdenes de sus organizaciones, lo que condicionó la asistencia del combinado puertorriqueño.

PRESIDENTE DE FEDERACIÓN ADVIERTE - Hoy le comunican a MLB de que PR retira su equipo para el martes. Dale click para verlo https://t.co/guxdlDvJzg — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) January 31, 2026

Además de Juan Soto, la selección dominicana aprovechó el fin de semana para aprovechar a varios jugadores de MLB que participarán en el clásico, pues también se confirmó a Ketel Marte y Geraldo Perdomo. Además, se informó de la asistencia de Gregory Soto, Wandy Peralta, Camilo Doval y Dennis Santana.

Juan Soto is BACK for Team Dominican Republic!



Soto hit a pair of home runs in the 2023 #WorldBaseballClassic uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/w9kzX4Bcmv — MLB (@MLB) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui