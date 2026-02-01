Lorenzo Bundy lamenta falta de bateo oportuno en la derrota de México Verde ante Puerto Rico

Zapopan, Jalisco.- El manager del equipo México verde, Lorenzo Bundy, lamentó la falta de bateo oportuno en la derrota que sufrieron los Tomateros de Culiacán ante los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, en el arranque de la Serie del Caribe de Jalisco 2026.

"No podemos permitirnos esa situación: perder un juego que se tenía dominado desde el principio, pero que luego se les complicó", aseguró Bundy en rueda de prensa tras concluir el encuentro. "Anotamos temprano, y como dije, dejamos mucha gente en base; no llegó el hit oportuno".

Bundy tiene bien claro la causa de la derrota

Sobre la labor de sus lanzadores de relevo, el manejador estadounidense reconoció que "pusimos a (Miguel) Vázquez en una situación muy difícil, y aunque logró sacar un out, no pudo sacar el último" Los muchachos jugaron bien, pero dejamos mucha gente en base; esa fue una situación que nos perjudicó. Luego vino la novena y mandamos a nuestro cerrador, pero no pudimos terminar el juego".

"Yo creo en los dioses del beisbol", continuó el experimentado timonel, "si das un pelotazo o base, son oportunidades para el contrario. Todas las carreras que ellos anotaron, ellos sí aprovecharon todo lo que se les presentó, ellos tuvieron suerte en eso".

Bundy afirmó que, a pesar de lo doloroso del resultado, hablará con sus jugadores para tratar de ayudarles a dar la vuelta a la página. "Es difícil para el equipo, hablaré con ellos; juegos así duelen, cada juego es importante, máxime en un torneo tan corto", mencionó. "Qué mala suerte que no juguemos mañana; yo, como manager en esa situación, me gustaría que mi equipo regrese al campo lo más rápido posible. Así que en lugar de ello, aprovecharemos el día de mañana para pensar la situación".

"Estamos jugando en un evento donde todos los equipos son buenos, donde no hay espacio para el error; como dije antes, jugamos ocho muy buenas entradas; desafortunadamente, el juego es de nueve. Hay que darle el crédito a Puerto Rico, hizo lo necesario para ganar el juego".

Muchos jugadores se quedaron en base

El tropiezo de Anthony Gose en el relevo también fue un tema que abordó el manager de la escuadra mexicana. "Es algo que tendremos que platicar (mantener a Gose como cerrador). Tenemos muchos brazos de calidad en el bullpen, entonces, para mí, la cosa más importante es que México gane; no importa quién sea el pitcher que gane. Lo que importa es la camisa, el equipo".

"La motivación es no caer en 0-2, porque entonces habría más presión para ganar los demás juegos; entonces debemos salir a ganar el martes ante Panamá para meternos de nuevo en la pelea. "No podemos ponernos 0-2", señaló, además de anunciar que el lanzador cubano refuerzo de los Yaquis de Obregón, Odrisamer Despaigne, será el abridor el martes ante Panamá.

Fuente: Tribuna del Yaqui