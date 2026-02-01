¡Otro mexicano a Europa! Reportan que Obed Vargas será nuevo jugador del Atlético de Madrid

Madrid, España.- Un nuevo futbolista mexicano está a punto de aterrizar en el futbol de Europa y se trata del mediocampista de 20 años, Obed Vargas, quien tendría todo acordado para convertirse en jugador del Atlético de Madrid, uno de los equipos más importantes de España. La noticia fue confirmada por el periodista italiano, Fabrizio Romano, una de las fuentes más confiables en cuanto al mercado de transferencias a nivel mundial.

El comunicador señaló que el acuerdo entre el mexicano y el club colchonero se encuentra en etapas finales, incluso, reveló que Vargas ya acordó términos personales con la directiva. De acuerdo con fuentes especializadas, el interés del Atleti por el mexicoamericano surgió en el pasado Mundial de Clubes, cuando el Seattle Sounders se enfrentó al equipo español y desde ese momento se le dio un seguimiento especial.

Griezmann es mi jugador favorito, porque es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño. Soy jugador de los Seattle Sounders y vengo siguiendo al equipo desde muy niño, desde que tengo 10 años. El Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada, entonces yo creo que me identifico mucho en la lucha, el coraje y corazón del Atlético", dijo el centrocampista en aquella ocasión sobre su fanatismo por el Atlético de Madrid.

When dreams come true ??uD83EuDD0D pic.twitter.com/ZDVA2aJvNb — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 20, 2025

En un reciente informe, Fabrizio Romano indicó que el cuadro rojiblanco llegó a un acuerdo verbal en torno a la cláusula de venta con la Major League Soccer (MLS), por lo que el nacido en Anchorage, Alaska, estaría viajando a suelo español en las próximas horas para concretar su llegada al Atlético de Madrid, aunque aún se desconoce si permanecerá en el equipo o, bien, se irá cedido a otro club para obtener experiencia en el Viejo Continente.

Desde hace unos meses, Obed Vargas rechazó propuestas provenientes de la Liga MX, incluida una del Club América, ya que siempre priorizó su traspaso al futbol europeo. Su nivel en la MLS y su destacada participación en el pasado Mundial Sub-20 lo puso en el radar del seleccionador nacional, Javier Aguirre, quien lo convocó en la última Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana se midió a Panamá y Bolivia, perfilándose para estar en la Copa del Mundo de 2026.

uD83DuDEA8uD83DuDD34?? Mexican talent Obed Vargas, on the verge of joining Atlético Madrid! Deal at final stages.



Vargas has already agreed on personal terms as deal could be sealed soon. uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/6Nv3QtXDHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui