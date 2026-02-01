¿Pleito con André Jardine? Allan Saint-Maximin explicó el motivo por su prematura baja del América

Ciudad de México.- Luego de que se anunciara la baja de Allan Saint-Maximin de las Águilas del América, se comenzó a especular sobre los probables motivos de la polémica decisión, ya que mientras unos aseguraban que fue un tema con la directiva, había rumores de una supuesta pelea con André Jardine. Para frenar las especulaciones, el propio atacante francés reapareció para revelar las verdaderas razones de su adiós a la Liga MX.

Cabe recordar que apenas sonó el silbatazo final del duelo ante el Necaxa de la jornada 4, el América informó que Saint-Maximin sería una baja definitiva del equipo mediante un escueto comunicado en sus redes sociales. "Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!" fue lo único que añadió el equipo.

En conferencia de prensa, el estratega americanista descartó que la baja de Allan se haya debido a un problema con él y se limitó a desearle éxito en sus futuros proyectos. "Una pena, es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un gran jugador y tenemos que tratar de encontrar la forma de reemplazarlo".

Allan Saint-Maximin rompe el silencio

A través de sus redes sociales, el atacante francés reveló que su decisión provino de múltiples problemas personales; Saint-Maximin se ausentó en la pretemporada del Clausura 2026 por la pérdida de un familiar cercano y hace unos días, confesó que sus hijos habían sido víctimas de racismo. "He enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente. Muy querida familia y amigos, se han ido demasiado pronto y desearía poder estar ahí para ellos y la familia".

Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que realmente es importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol y encontrar la alegría de volver a jugar como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar".

Cerró su mensaje agradeciendo a la directiva del América por todo el apoyo que le mostraron durante los seis meses que estuvo con el conjunto capitalino. Allan Saint-Maximin solo alcanzó a disputar 15 compromisos con las Águilas, en donde marcó tres goles y puso un par de asistencias.

