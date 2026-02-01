Puerto Rico deja en el terreno de juego a México Verde al iniciar la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Rubén Castro conectó sencillo productor de dos anotaciones en el fondo de la novena entrada y los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, dejaron en el terreno de juego a México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, al derrotarlos por 5-4 en el duelo que puso en marcha la Serie del Caribe de Jalisco 2026.

En ese capítulo, Anthony Gose (0-1) entró a lanzar para tratar de mantener la ventaja y, en cambio, cargó con el revés, al admitir par de anotaciones, después de golpear a Isan Díaz, quien avanzó con sacrificio de Jack López; mientras que Christian Vázquez recibió base gratis.

Eso fue todo para Gose, quien dejó su lugar a Miguel Vázquez; Andrew Velázquez roleteó a primera para avanzar a los corredores y luego Castro le conectó imparable al fondo del jardín izquierdo para remolcar par de anotaciones y darle el triunfo a los boricuas. Gabriel Rodríguez (1-0) fue el pitcher ganador.

El duelo inició bien para la escuadra tricolor, que tomó ventaja con par de anotaciones en la primera entrada. Estevan Florial dio la voz de ataque con hit, Allen Córdoba siguió con pasaporte gratis y Rodolfo Amador produjo la primera carrera con doblete por el jardín derecho; mientras que Joey Meneses con elevado de sacrificio al prado izquierdo puso el 2-0.

La ofensiva de los Tomateros continuó en el segundo episodio, donde sumaron otro par de anotaciones. Jason Atondo abrió con sencillo al jardín izquierdo y enseguida anotó con doblete de Luis Verdugo, quien también timbró con imparable al derecho de Alís Solís.

Eso marcó la salida del abridor de los boricuas, Collin Wiles, y el ingreso de Jordan Morales, quien logró frenar la ofensiva azteca, dejando par de corredores en los senderos después de regalar base a Córdoba. Brady Tedesco entró al relevo de Morales en el tercer capítulo por los caribeños, y aunque se metió en problemas al congestionar las almohadillas, logró salir ileso al obligar a Luis Verdugo a roletear para doble matanza.

A partir de ahí, el ataque de México Verde se apagó y el de los puertorriqueños se encendió, acercándose peligrosamente en la pizarra del Estadio Panamericano, aunque al final no les alcanzó para evitar la derrota. Los Cangrejeros de Santurce se metieron al juego en el fondo de la cuarta entrada, donde Gabriel Cancel abrió con hit y Yohandi Morales se le llevó por delante con panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho ante David Reyes.

Los boricuas acortaron más la distancia en la parte baja de la séptima entrada, donde Rafael Córdova entró al relevo por Sasagi Sánchez y Christian Vázquez lo recibió con doblete al jardín derecho, avanzó con sacrificio de Andrew Velázquez y timbró con rodado a la segunda de Rubén Castro, para el 4-3.

Tomateros descansará el lunes y volverá a la actividad el martes, cuando se mida a los Federales de Chiriquí, representante de Panamá en este clásico 2026; mientras que los Cangrejeros de Santurce se medirán a los panameños el lunes, en la segunda jornada.

