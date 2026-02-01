Raúl Jiménez histórico; marca su gol 200 pero no evita la caída del Fulham ante el Manchester United

Ciudad de México.- Raúl Jiménez sigue escribiendo la historia de una brillante carrera, pues el delantero mexicano llegó a los 200 goles como futbolista profesional, aunque no pudo evitar la agónica victoria del Fulham. El 'Lobo de Tepejí' definió con certeza desde los 11 pasos, pero el Manchester United terminó por imponerse en la cancha del mítico Old Trafford.

El atacante azteca volvió a salir en el cuadro titular, lo que lo reafirma como uno de los hombres de confianza para Marco Alexandre Saraiva da Silva, entrenador del Fulham. En el inicio del cotejo, el United pudo establecer su dominio con posesiones largas, aunque escaseaban las oportunidades de peligro, mientras que el equipo de Jiménez se iba asentando y tomando la iniciativa con el pasar de los minutos.

La única anotación de la primera mitad llegó al minuto 18, cuando, en una jugada de balón parado, Casemiro se antepuso a los defensores rivales y con un certero cabezazo adelantaba al cuadro local, que se marchó al descanso con la mínima ventaja. En el inicio de la parte complementaria, los 'Red Devils' ponían tierra de por medio con el tanto de Cunha al 56'.

El Fulham había descontado al 75', pero dicha anotación fue invalidada desde el VAR por una posición adelantada, por lo que el tiempo se agotaba y todos los pelotazos comenzaron a buscar a Raúl. El mexicano fue derribado dentro del área y con un disparo fulminante al ángulo, metía en el encuentro a los 'Cottagers'.

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!uD83DuDC3AuD83CuDDF2uD83CuDDFD



El mexicano la mete en el ángulo y llega a 200 goles en su carrera. #PremierLeague pic.twitter.com/jv8V6joOK0 — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

El compromiso se tornó una ida y vuelta en la que el mediocampo se rompió y ya en el agregado, Kevin ponía a soñar al Fulham, pues con un golazo de bandera, empataba el encuentro con prácticamente nada por jugar. Aun así, el Manchester no bajó los brazos y, en una de las últimas anotaciones del encuentro, metía la tercera diana que sentenció el marcador final.

¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO!??uD83DuDD25



Kevin la cuelga en el ángulo y el Fulham empata en tiempo de compensación.



¡ESTA ES LA PREMIER, SEÑORES!uD83DuDE0D pic.twitter.com/2kmnPVXwNI — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

Más allá del resultado, el punto más destacable es la forma física y futbolística en la que se encuentra Raúl Jiménez, uniéndose a una selecta lista de jugadores nacionales que sobrepasan las 200 anotaciones. El 'Lobo de Tepejí' ha militado en cinco clubes de cuatro naciones diferentes y en todos tuvo la oportunidad de mostrar su letalidad en el área; también se perfila como uno de los goleadores históricos de la Selección Mexicana, la cual comandará durante la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui