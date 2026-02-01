Real Madrid vuelve a ser abucheado en casa y rescata una agónica victoria ante el Rayo Vallecano

Ciudad de México.- El Real Madrid regresó al Estadio Santiago Bernabéu tras su estrepitosa caída en la Champions League y fue recibido de manera hostil por su afición, quienes lo abuchearon durante gran parte del compromiso ante el Rayo Vallecano. Para acrecentar aún más la tensión, los dirigidos por Álvaro Arbeloa no tuvieron la claridad necesaria y consiguieron el triunfo en el agregado de la segunda mitad con polémica arbitral incluida.

El conjunto blanco regresaba al inmueble de Chamartín con otro fracaso bajo el brazo, pues al igual de lo ocurrido hace varias semanas cuando perdieron en la Copa del Rey, ahora volvieron a casa tras ser derrotados por el Benfica y tener que disputar los playoffs de la Champions. Los abucheos se hicieron presentes contra toda la plantilla desde que salieron al calentamiento, aunque nombres como el de Vinicius Junior y el presidente, Florentino Pérez, resaltaban en el graderío.

uD83DuDEA8La BRUTAL PITADA del Santiago Bernabéu a los jugadores, presidnte y directiva del Real Madrid.



La afición ya ha dicho BASTA pero la pitada debe de ser generalizada para todo el equipo.pic.twitter.com/bm9k5J5W0A — CR7STIANISMOuD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDF9 (@Cr7stianismo_) February 1, 2026

A pesar de los cánticos y silbidos en su contra, fue el propio atacante brasileño quien se encargó de adelantar en el marcador a los de casa con una gran jugada en la que se libró de una doble marca. Vinicius recibió el balón por la izquierda, encaró y terminó por entrar al área, pero cuando parecía que la jugada se había 'ahogado' por los dos defensas que lo marcaban, sacó un apretado disparo que se coló por el segundo poste.

VINICIUS JR WHAT A GOAL! uD83EuDD2F pic.twitter.com/tQ5LaXTtb3 — TC (@totalcristiano) February 1, 2026

El Madrid se adelantaba en apenas 15 minutos y de inmediato se lanzaba al ataque para intentar asegurar los tres puntos desde temprano, aunque sus descuidos en la última línea permitieron el empate apenas arrancando la segunda mitad. Jorge de Frutos Sebastián puso el uno por uno al 49' y el panorama se comenzó a nublar para los dirigidos por Arbeloa.

Luego de que el encuentro bajara sus revoluciones, el Rayo se quedó con un hombre menos al minuto 80, acción que fue aprovechada por el conjunto local para lanzarse al ataque, aunque no fue hasta el añadido que lograron la anotación. El silbante añadió ocho minutos, pero fue hasta el 90+9' cuando un penal le dio la oportunidad a Kylian Mbappé de sentenciar el rumbo del compromiso.

Aun sin convencer del todo, el Real Madrid logró quedarse con el triunfo, con lo que llegan a 17 victorias en LaLiga, contrarrestadas por los tres empates y el par de descalabros, lo que los deja con 54 unidades. El equipo blanco se encuentra en el segundo puesto de la tabla, solo por detrás del Barcelona, que le tiene ventaja de solo un punto.

Fuente: Tribuna del Yaqui