¿Renuncia al Mundial 2026? Álvaro Fidalgo habló sobre su proceso para unirse a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Luego de cinco años en las filas de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo confirmó que dejaría la Liga MX para convertirse en un nuevo jugador del Real Betis y regresar a LaLiga, uno de sus propósitos en los últimos años. Esta decisión por parte del 'Maguito' podría truncar sus aspiraciones de vestir por primera ocasión los colores de la Selección Mexicana y disputar la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que Fidalgo es nacido en España, pero desde hace varios años comenzó con su proceso de naturalización mexicana, el cual se concretó en diciembre de 2024 y, aunque de eso ha transcurrido más de un año, aún no ha podido hacer su debut con la 'Tricolor'. La FIFA tiene un estatuto que exige que un naturalizado resida al menos cinco años consecutivos en el país que representa para hacerlo elegible.

#Deportes | Álvaro Fidalgo confirma su salida de Águilas del América; jugará para el Real Betis en LaLiga ?https://t.co/p8sMgq3F0r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

De manera inicial, se había asegurado que Fidalgo podría ser convocado a partir de marzo, aunque su reciente firma con el equipo español podría frenar ese proceso. Ante esto, el mediocampista aseguró que él seguirá dispuesto a vestir los colores de México. "Soy mexicano; una de las cosas, después de estos cinco años aquí, soy español, soy mexicano; la puerta abierta está, obviamente".

Pese a eso, el atacante admitió que desconoce si ya cumplió realmente con el tiempo mínimo requerido jugando en México, además de agregar que lo investigará una vez se establezca en su nueva residencia. "No sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso, nunca se trató de eso, así que no lo sé, veremos, hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el cariño que le tengo al país".

Fidalgo dejó abierta la puerta para selección mexicana y también para volver en algún otro momento al América. @FOXDeportes pic.twitter.com/cUbORb1RIw — Erick Morales ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@erick_mp16) February 1, 2026

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, ya había tomado una postura sobre el tema Fidalgo desde hace un par de meses; el 'Vasco' afirmó que lo tendría en cuenta como a cualquier otro jugador nacional y dependería del nivel mostrado. Antes de su fichaje que lo llevará de regreso a España, se había considerado que el 'Maguito' podría vestir por primera ocasión la playera 'Tricolor' durante los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica.

#Deportes | Javier Aguirre tendrá en cuenta a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo 2025 con la Selección Mexicana ?uD83CuDFC6https://t.co/pcyhDSpZYU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui