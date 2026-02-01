Tampoco ellos, México Rojo cae en su debut en la Serie del Caribe ante República Dominicana

Zapopan, Jalisco.- Junior Lake conectó doblete productor de tres anotaciones en la tercera entrada, luego completó una doble matanza salvadora en la séptima y los Leones del Escogido de República Dominicana se impusieron por 5-4 sobre México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, en el duelo estelar de la jornada inaugural de la Serie del Caribe de Jalisco 2026.

Con este resultado, ambos representativos mexicanos tropezaron en la primera fecha del clásico que se realiza en el Estadio Panamericano de Zapopan, después de que a primera hora los Tomateros de Culiacán perdieran 5-4 ante los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico.

Dominicana se apuntó su primera victoria

Fueron precisamente los monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico quienes le pusieron cifras al marcador de su estadio en el cierre del primer capítulo, donde se quedaron cortos después de congestionar las almohadillas. Connor Hollis recibió golpe y tras ponche a Julián Ornelas, se robó la segunda y avanzó a la antesala con hit de Michael Wielansky al jardín central. Luego, Willie Calhoun gorreó la inicial y enseguida, Mateo Gil roleteó a las paradas cortas para empujar la primera carrera, pero luego Blig Madris fue dominado con rodado a la primera almohadilla.

Mateo Gil estuvo muy productivo con el madero

Pero los melenudos le dieron la vuelta al marcador en la apertura del tercer episodio, aprovechando el descontrol del abridor mexicano Manny Bañuelos, quien recibió sencillo de Franchy Cordero, y tras dos fuera, dio pasaportes a Erick González y Sócrates Brito; luego, Junior Lake le conectó doblete al fondo del prado derecho que vació las almohadillas, para el 3-1.

DOMINICANA YA LE DIO LA VUELTA uD83DuDD25



Doblete barre bases de Junior Lake que adelanta a su equipo en la pizarra uD83CuDDE9uD83CuDDF4



3?uD83DuDD3C RD uD83CuDDE9uD83CuDDF4 3-1 uD83CuDDF2uD83CuDDFD México Rojo pic.twitter.com/9lHBFM7w4a — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2026

Dominicana incrementó su ventaja en la quinta entrada, donde explotaron a Bañuelos. Con uno fuera, Gustavo Núñez recibió base gratis, se robó la segunda almohadilla y anotó con sencillo de Erick González al prado derecho. Luego, Sócrates Brito se embasó con hit por segunda, lo que marcó la salida del abridor de Charros y el ingreso Mario Meza. Junior Lake lo recibió con hit al derecho y Christian Adames produjo el 5-1 con rodado a primera.

DOS RAYITAS MÁS uD83CuDDE9uD83CuDDF4



Con batazos de Erik González y Cristhian Adames, Dominicana amplía su ventaja



5?uD83DuDD3C uD83CuDDE9uD83CuDDF4 5-1 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34 pic.twitter.com/84r7xMou5w — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2026

El equipo mexicano regresó en el marcador y se acercó con par de rayitas en el cierre del quinto rollo. Connor Hollis recibió base gratis, Wielansky pegó de hit y tras dos fuera, Mateo Gil sacó doblete entre derecho y central que envió par de anotaciones a la registradora.

Los Charros volvieron a la carga en la séptima baja, donde anotaron una carrera. Alex Colomé entró al relevo y tras uno fuera, Julián Ornelas y Wielansky le pegaron de hit, Emailin Montilla ingresó por Colomé y Willie Calhoun le conectó sencillo remolcador por encima de la primera, pero luego Mateo Gil sacó elevado al jardín izquierdo, donde Junior Lake atrapó la bola y tiró a home para sacar también a Wielansky, al tratar de timbrar en pisa y corre.

8 ENTRADAS COMPLETAS EN JALISCO: República Dominicana uD83CuDDE9uD83CuDDF45-4uD83CuDDF2uD83CuDDFD México Rojo pic.twitter.com/UzaF99EVOR — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2026

Kenny Hernández (1-0) fue el ganador en relevo de un tercio, con un ponche. Jimmy Cordero se apuntó el salvamento (1). Manny Bañuelos (0-1) sufrió la derrota en cuatro innings y un tercio, donde le conectaron seis hits y le anotaron cinco carreras, con tres bases y tres ponches.

LA CEREMONIA

Previo al encuentro, se llevó a cabo la ceremonia inaugural, la cual contó con la presencia de directivos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, además una serie de bailes típicos mexicanos. El exlanzador mexicoamericano Sergio Romo fue el encargado de realizar el primer lanzamiento, teniendo a Julián Ornelas como receptor.

Fuente: Tribuna del Yaqui