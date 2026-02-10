André Jardine admite tener una 'deuda' con la afición del América: "Dolió perder el Mundial de Clubes"

Ciudad de México.- Aun en su mejor momento, las Águilas de América se quedaron a las puertas de conseguir un título internacional y, tras haber perdido el boleto para la siguiente edición del Mundial de Clubes, André Jardine afirmó sentir una deuda con todos los aficionados del equipo. El estratega brasileño afirmó que su mayor enfoque es conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Luego del parón por los amistosos de la Selección Mexicana en enero, trascendió que Emilio Azcárraga, accionista mayoritario y presidente del Club América, visitó de sorpresa las instalaciones de Coapa para hablar con la plantilla y el cuerpo técnico. Ante esto, Jardine reveló que dicha visita fue para lanzarles una petición directa, pues el empresario quiere que a toda costa conquisten el torneo continental.

"Creo que es unánime dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes", comentó el estratega sudamericano. Además, comentó que, pese a no haber conseguido la clasificación al siguiente Mundial de Clubes, las Águilas se lo merecían por el nivel mostrado en las ediciones anteriores.

Vamos a intentar, es otro torneo que inició; vamos partido a partido con fe, hambre y ganas de conquistar el objetivo que está fuerte en la cabeza del 'patrón' hasta todos en este centro de entrenamiento".

A su vez, el entrenador del América dijo estar satisfecho con los fichajes en la última parte del mercado, pues considera que las tres incorporaciones servirán para mejorar el complicado momento por el cual el equipo atravesó hace unas semanas. "Cuando ves el plantel y entiendes que tienes dos jugadores por posición, te sientes tranquilo por si pierdes a uno por lesión u otra cosa; estarás bien arropado por el bloque que montamos".

Al momento, el América se encuentra en la octava posición del Clausura 2026, donde comenzaron con varios resultados negativos, aunque ahora suman un par de victorias de manera consecutiva. Para la jornada 6 del certamen, las Águilas visitarán a las Chivas del Guadalajara, líder invicto del certamen.

