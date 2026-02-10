Cadillac anuncia los horarios en los que 'Checo' Pérez saldrá a pista en la pretemporada de la F1

Ciudad de México.- Luego de las pruebas realizadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, la Fórmula 1 ya está lista para tener la primera actividad oficial para la temporada 2026 y Cadillac no es la excepción. La escudería estadounidense estableció los horarios en los que el mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas saldrán a la pista de Bahréin durante las pruebas de pretemporada oficiales.

Cabe recordar que 'Checo' comandó la actividad de Cadillac en su incursión por Montmeló, donde tuvieron buenos resultados en cuestión de colectar la información, aunque sus tiempos no estuvieron entre los más competitivos. Además, entre Pérez Mendoza y Bottas solo acumularon 110 vueltas, por lo que se espera que durante las pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin puedan sumar un número de giros considerable.

'Checo' Pérez cierra la actividad de Cadillac en los test de pretemporada 2026 en Barcelona

Cadillac asigna los horarios en pretemporada

Mediante un comunicado de prensa, el equipo próximo a debutar dividió las actividades en partes iguales y oficializó los días, así como los horarios en los que sus pilotos saltarán a la pista en Medio Oriente. A diferencia de lo realizado por varias escuderías, Cadillac optó por no asignar el trabajo de una jornada a un solo piloto, sino que se alternarán entre los dos conductores experimentados.

Al contrario del plan que se usó en Barcelona, para la sesión de Bahréin será Bottas quien se encargue de salir a pista por primera ocasión. En cambio, Sergio Pérez fue elegido para cerrar las actividades en la primera sesión de la pretemporada por Bahréin el próximo viernes, 13 de febrero.

Horarios para Bottas y 'Checo'

Miércoles, 11 de febrero: Horario matutino: Valtteri Bottas/ horario vespertino: Sergio Pérez

Jueves, 12 de febrero: Horario matutino: Sergio Pérez/ horario vespertino: Valtteri Bottas

Viernes, 13 de febrero: Horario matutino: Valtteri Bottas/ horario vespertino: Sergio Pérez

This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!

Esta será la segunda salida a pista que la escudería tendrá luego de que el domingo 8 de febrero el equipo realizara la presentación oficial del livery en el Super Bowl LX y luego hicieran la presentación física en Times Square. Un día después, Cadillac encabezó un filming day con ambos pilotos en el Circuito de Bahréin.

Fuente: Tribuna del Yaqui