Chivas: Luis Romo causará baja del Guadalajara para el Clásico Nacional del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara pudieran ver truncado su buen momento futbolístico debido a una sensible baja en la plantilla, ya que podrían perder a su capitán por varias jornadas. A falta del anuncio oficial por parte del club, Luis Romo se perderá el Clásico Nacional ante Águilas del América y algunos juegos más, debido a un problema de consideración que sufrió hace un par de días.

El origen de esta ausencia fue en la visita del 'Rebaño Sagrado' a Sinaloa durante el fin de semana anterior, ya que en la jornada 5 del Clausura 2026, les tocó enfrentar al Mazatlán FC. Las Chivas lograron salir avantes del Estadio El Encanto con anotaciones de Efraín Álvarez y Armando 'Hormiga' González, aunque la victoria terminó quedando en segundo plano por la lesión de su capitán.

Ya en el agregado de la segunda mitad, Romo comandó un contraataque, pero en plena carrera, presentó un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. El centrocampista intentó continuar en el partido, pero ante el evidente dolor, terminó por pedir su sustitución; al finalizar el compromiso, abandonó la cancha con una compresa de hielo en la zona afectada para tratar de mitigar las molestias.

Se esperaba que el club emitiera un parte médico en el cual se estableciera la gravedad de las lesiones, lo cual no ha ocurrido; sin embargo, el periodista Erick López, reportero de TUDN, afirmó que Luis Romo se perderá la siguiente jornada. "Esa victoria ante Mazatlán le salió cara a Chivas; ha perdido a su capitán Luis Romo, que no estará por un tema de lesión muscular, sobre el cual el Guadalajara no ha dado más información sobre la gravedad y el tiempo de recuperación".

LA AUSENCIA DE LUIS ROMO. uD83DuDEA8 Chivas pierde a un jugador determinante para el Clásico Nacional. ¿Qué esperar para el duelo contra el América? #ChivasAmerica #PuntoFinal pic.twitter.com/d7NNKXXAG3 — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 10, 2026

Además, adelantó que su baja no solo será para el compromiso ante las Águilas del América, ya que confirmó que la magnitud del problema lo hará perderse varias semanas, las cuales son cruciales por el calibre de rivales. Luego del Clásico Nacional, el Guadalajara enfrentará al Cruz Azul y Diablos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX.

Actualmente, las Chivas permanecen como el mejor equipo de todo el certamen, pues se encuentran en la primera posición de la tabla con marca invicta, luego de alcanzar cinco triunfos en el mismo número de duelos disputados. El Guadalajara tiene cinco unidades de ventaja ante su más cercano perseguidor, los Tigres UANL.

uD83DuDE30 ¡MALAS NOTICIAS EN CHIVAS PREVIO AL CLÁSICO NACIONAL ANTE AMÉRICA!



uD83DuDC40 Luis Romo sufrió una lesión muscular y podría estar fuera varias semanas.



¿Lo extrañará el Rebaño Sagrado? pic.twitter.com/uKeqn9mVHA — Futbol Picante (@futpicante) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui