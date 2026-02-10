Club América presenta a Vinicius y Thiago Espinosa como sus últimos refuerzos en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de haberse perdido las primeras semanas del mercado invernal de fichajes, las Águilas del América fueron uno de los equipos más activos en el cierre de la ventana para registrar a nuevos jugadores en la Liga MX. A solo unas horas de que se cerrara el mercado, el conjunto de Coapa logró incorporar a dos jugadores sudamericanos, los mismos que ya fueron presentados y podrían hacer su debut en el Clausura 2026.

El primero en confirmarse fue Vinicius Lima, mediocampista brasileño que llegará para cubrir de manera directa la sensible baja de Álvaro Fidalgo, quien fue fichado por el Real Betis. Desde la conferencia de prensa en la jornada 5 del certamen mexicano, André Jardine había adelantado la firma del centrocampista carioca, aunque su presentación llegó hasta las primeras horas del martes 10 de febrero.

De acuerdo a la información del equipo, el atacante sudamericano llegó cedido a préstamo por un año, aunque con opción a compra definitiva, la cual se podría hacer válida de acuerdo a sus resultados. Vinicius Lima llega procedente del Fluminense, con quienes se erigió campeón de la Copa Libertadores de 2023, la Recopa 2024 y el certamen local de ese mismo año.

Con el ritmo brasileño, ¡Vinícius ahora es Azulcrema! uD83DuDC99uD83DuDC9B#LimaEsÁguila uD83EuDD85 pic.twitter.com/Z5iaf8RtQ1 — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

El segundo y último en confirmarse fue Thiago Espinosa, lateral izquierdo de 21 años que se unirá al equipo, estableciéndose como una de las mayores promesas de Uruguay. Espinosa cuenta con una amplia experiencia en las categorías inferiores y llega procedente del Racing de Montevideo, con quienes tuvo participación en distintas competencias, incluyendo la Copa Libertadores Sub20.

Al igual que el tema de Vinicius Lima, el juvenil uruguayo llega cedido por un año y también se incluye en su contrato una cláusula para la compra de su carta de manera definitiva. La diferencia para Thiago Espinosa es que llegará para competir por la titularidad en su posición, la cual tiene Cristian Borja.

¡Bienvenido al Club América, Thiago! uD83EuDD85

Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo.#ThiagoEsÁguila pic.twitter.com/XucEqRyHmF — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

¿Cuándo debutan con el América?

De manera extraoficial, se supo que ambos jugadores arribaron a la CDMX durante la tarde del lunes 9 de febrero para realizar las pruebas médicas y después hacer la firma oficial de su acuerdo. Se estima que los refuerzos se integren a los entrenamientos con el resto del grupo y pudieran ver sus primeros minutos durante la jornada 6 del Clausura 2026, cuando las Águilas se enfrenten a Chivas del Guadalajara.

Fuente: Tribuna del Yaqui