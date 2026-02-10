Cruz Azul: Gobierno de la CDMX les niega el permiso para construir su estadio en el Parque Bicentenario

Ciudad de México.- Una de las mayores problemáticas que ha enfrentado el Cruz Azul en los últimos años es el no tener estadio y, desde entonces, han tenido que compartir sedes con otros clubes. Hace un par de días, se supo que la directiva cementera estaba planeando un proyecto para construir un recinto propio, aunque desde el Gobierno de la CDMX, negaron ceder los terrenos en los cuales se planeaba la edificación.

La disyuntiva de no tener un estadio propio se agudizó en la previa para el inicio del Clausura 2026 cuando, a unos días de que el Cruz Azul tuviera su primer encuentro de local, se les negara disponer del Ciudad Universitaria pese al acuerdo que había con Pumas. Es por eso que, de manera emergente, se anunció que 'La Máquina' disputaría sus compromisos en el Estadio Cuauhtémoc pese al pésimo estado de la cancha.

#Deportes | ¿Adiós al Puebla FC? Cruz Azul usará el Estadio Cuauhtémoc para sus juegos de local en el Clausura 2026 ?uD83DuDD35https://t.co/0HPIfZtwrv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

Hace una semana, la directiva del Cruz Azul se reunió con Clara Brugrada, jefa de Gobierno de la CDMX, en la que se abordó el tema de construir el estadio y la misma mandataria lo dio a conocer en sus redes sociales. Pese al acercamiento inicial, fue Brugrada la que negó de manera rotunda que el Parque Bicentenario, una de las probables sedes para la construcción del recinto, se fuera a ceder al equipo.

El Parque Bicentenario es mentira que vaya a ser destinado para algún otro proyecto. En su momento se informará qué alternativa, dónde y cómo. Sí me parece importante decir que si Cruz Azul quiere construir un estadio en Ciudad de México, está bien. El Parque Bicentenario seguirá siendo un gran espacio para la población".

Así mismo, la Jefa de Gobierno afirmó que es obligación del equipo el presentar varias propuestas para lo que se convertirá en su nuevo inmueble. Clara Brugrada comentó que, de las opciones, se analizará la que tenga menos impacto negativo en la ciudadanía para ser elegida como la sede.

#CruzAzul uD83DuDE82



Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX:



“Parque Bicentenario es mentira que será destinado para algún otro proyecto.



Si Cruz Azul quiere construir en CDMX, tendrán que hacer propuestas y se van a analizar.”@CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/nQkobew2C1 — David Espinosa uD83EuDD78 (@David_EG) February 10, 2026

Cabe señalar que Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó que el Cruz Azul no había comenzado con el proceso legal para regresar al Estadio Azteca una vez se finalicen las remodelaciones, algo que ya se encontraba en marcha por parte de Águilas del América.

#Deportes | América busca regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026; Mikel Arriola confirma el proceso ?uD83CuDFDF?https://t.co/DNAxF6Qo73 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui