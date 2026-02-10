Cruz Azul llega a un acuerdo con los Tigres UANL: Nicolás Ibáñez jugará para 'La Máquina'

Ciudad de México.- Al filo de la medianoche y a solo unos minutos para que se cerrara el mercado invernal de fichajes de la Liga MX, el Cruz Azul pudo registrar al que se convirtió en su último refuerzo. Si bien el conjunto cementero no ha realizado el anuncio oficial, Nicolás Ibáñez se convertirá en nuevo jugador para 'La Máquina' en el Clausura 2026, luego de que pudiera aterrizar las negociaciones con los Tigres UANL.

El cuadro capitalino había protagonizado un par de negociaciones fallidas en las últimas semanas: Primero, el conjunto cementero había llegado a un acuerdo con Miguel Borja, pero al no poder liberar una plaza de NFM (No Formado en México), el colombiano decidió firmar para un equipo en Medio Oriente. Después, se supo que la directiva del Cruz Azul intentó negociar por Joao Pedro, pero tanto el jugador como el Atlético de San Luis habrían rechazado la oferta.

El fichaje se complicó en las últimas horas

En el cierre del mercado, el Cruz Azul tenía como prioridad el cerrar la firma con el atacante naturalizado mexicano, aunque en las horas previas a que concluyera la ventana de fichajes, las negociaciones se trabaron. Tigres, al saber la urgencia por parte del cuadro cementero, estableció sus parámetros para que se realizara el canje.

Ambas partes estuvieron reunidas desde la tarde y no fue hasta después de las 21:00 horas (horario CDMX) que las negociaciones se cerraron. Varios medios revelaron una serie de videos en los que se observó a Ibáñez en el aeropuerto de Nuevo León mientras estaba en espera de que se diera el anuncio para realizar el viaje a la CDMX, pero ante la demora, perdió el vuelo y se quedó en Monterrey.

Nicolás Ibáñez ???? se encuentra en un restaurante cerca del aeropuerto, a la espera de viajar a la CDMX.



Horas clave para definir su futuro. El tiempo corre y todo puede resolverse en cualquier momento. ?uD83DuDD25



Video de @RickyOlivaresV pic.twitter.com/a9nNKj0wqz — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) February 10, 2026

Poco antes de la medianoche, el Cruz Azul cambió los inscritos en su plantilla, entre los que destaca Nicolás Ibáñez; aunque ante la premura de las negociaciones, se tuvo que usar una playera del delantero con los colores de los Tigres y horas después, fue cambiada por una foto con el jersey de 'La Máquina'. Se espera que el naturalizado realice el viaje y se integre a La Noria para ponerse a la disposición de Nicolás Larcamón.

Cambio de planes uD83DuDEA8

Nicolás Ibáñez portará el dorsal 7 con Cruz Azul. uD83DuDE82uD83DuDC99

El delantero ya aparece registrado con ese número en el plantel. pic.twitter.com/O4drVkgnsI — Carlos GRonquillomx (@CarlosGRmx) February 10, 2026

Ibáñez ya no entraba en los planes de la escuadra dirigida por Guido Pizarro, luego que durante el fin de semana anterior se anunciara el fichaje de Rodrigo Aguirre, quien llegaba procedente del América. Nicolás disputó un total de 141 compromisos con Tigres, en los que marcó 31 goles y puso 10 asistencias.

#Deportes | Otra baja para el América: Rodrigo Aguirre sale de las Águilas y firma con los Tigres UANL ?uD83DuDC64https://t.co/NscVsxZ2Cx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui