Donovan Carrillo clasifica a la final de patinaje artístico varonil en los Olímpicos Milán-Cortina 2026

Ciudad de México.- Sin importar la nacionalidad, todos los asistentes en el Milano Ice Skating Arena ovacionaron a Donovan Carrillo durante su participación en la ronda de patinaje artístico masculino en el programa corto. El jalisciense se convirtió en el primer atleta mexicano que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026, mientras buscaba la clasificación a la final de su disciplina.

Con esta actuación, Carrillo escribe su nombre en la historia del deporte mexicano, ya que se convirtió en su segunda participación en una justa invernal, igualando lo hecho por Ricardo Olavarrieta en la rama del patinaje artístico varonil. Donovan está en búsqueda también de mejorar lo realizado en la edición de Beijing 2022, cuando clasificó a la ronda final, siendo el primer mexicano en realizarlo en los últimos 30 años.

Así fue la actuación de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026

El patinador tapatío domó la pista de hielo de Milán y, para su programa corto, eligió la melodía Hip Hip Chin Chin, la misma que presentó en cuatro versiones diferentes mientras Carrillo realizaba su rutina. Donovan usó un traje deslumbrante en el que resaltaban los detalles en color azul rey, morado y azul agua, combinados con un pantalón y patines negros.

Así fue el traje que usó Donovan Carrillo

El mexicano fue el quinto patinador del grupo A y logró un total de 75.56 unidades, por lo que subió al tercer peldaño de la clasificación general. Donovan Carrillo mostró varios saltos de mayor exigencia y fue en uno de ellos que presentó un grave fallo que redujo de manera considerable la cantidad de puntos conseguidos. El mexicano no pudo aterrizar de manera óptima un triple axel (despegue hacia adelante y la realización de tres vueltas y media en el aire), por lo cual, sufrió la deducción de un punto.

Orden y puntuación de sus movimientos

Salchow cuádruple: 14.87

Triple axel: 4.00

Fly camel spin: 4.09

Triple lutz: 7.59

Change Foot Sit Spin 4: 3.69

Secuencia de pasos 4: 4.62

Change Foot Spin 4: 4.25

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!uD83DuDC4F



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? ¡Vamos por esa final! pic.twitter.com/XVZLdBQdSN — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

En estos momentos, la competencia sigue en marcha pero aún con el pequeño desliz, Donovan Carrillo logró clasificarse a la final del patinaje artístico varonil, misma que se celebrará el próximo viernes, 13 de febrero a las 12:00 horas (horario CDMX). En dicha competencia, los 24 clasificados deberán de presentar un programa largo para competir por las prestigiadas medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui