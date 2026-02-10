Donovan Carrillo habla tras su debut los Olímpicos de Milán-Cortina 2026: "Los sueños se hacen realidad"

Ciudad de México.- Donovan Carrillo escribió su nombre en la historia del deporte mexicano, pues por segunda edición consecutiva, logró clasificar a la final del patinaje artístico varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno, ahora en Milán-Cortina 2026. Luego del impresionante hito, el jalisciense habló con la prensa acerca de lo que representa su participación en la justa internacional, además de su rendimiento.

Carrillo fue el quinto atleta del grupo A y salió a la pista del Milano Ice Skating Arena para tener su rutina corta con la melodía Hip Hip Chin Chin. El mexicano logró un total de 75.56 unidades, ubicándose en ese momento en el tercer puesto de la clasificación general; Donovan cometió un error intentando ejecutar un triple axel, por lo que sufrió la deducción de un punto.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Carrillo se dirigió a la cámara, unos segundos después de finalizar su actuación, y envió un emocionante mensaje a toda la afición mexicana. "Esto es para México: Los sueños se hacen realidad". El atleta no pudo asegurar la clasificación en primera instancia y tuvo que esperar a que tuvieran su participación la mayor parte de participantes restantes para poder conseguir su boleto.

Ya en la zona mixta de prensa, Carrillo habló sobre lo que representa el participar en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. "Los Juegos Olímpicos son algo inspirador. Es como un premio, yo creo, a todos los deportistas por tantos años de esfuerzo y dedicación". También enfatizó lo importante que es representar a México en el deporte internacional y dejar en claro que se es potencia en diferentes disciplinas.

Poner a México en el mapa creo que también es un plus. Esperemos que, con el paso del tiempo y los años, no nada más haya uno en patinaje sobre hielo, sino que cada vez seamos más".

Por último, Donovan Carrillo terminó reflexionando sobre el impacto que genera su figura y su desempeño en las nuevas generaciones. "También me inspira muchísimo a seguir dando lo mejor de mí, seguir avanzando y seguir mejorando".

Fuente: Tribuna del Yaqui