¡Insólito! Presidente del Barcelona SC es detenido por presunta delincuencia organizada

Ciudad de México.- La Fiscalía de Ecuador realizó un comunicado en el cual revelaron una serie de detenciones en torno a la investigación por delincuencia organizada, entre los que destaca el presidente del Barcelona de Guayaquil. Antonio Álvarez fue requerido por las autoridades con fines investigativos, ya que se está indagando sobre una presunta red de lavado de activos, además de defraudación tributaria.

Fueron en total 11 personas detenidas en un operativo en conjunto durante la madrugada del martes 10 de febrero, ejecutado por la misma Fiscalía de Ecuador. El dirigente deportivo antes mencionado fue capturado en compañía de sus hermanos, Xavier y Aquiles Álvarez; este último era exvicepresidente del equipo y actualmente fungía como alcalde de Guayaquil. Además, otras ocho personas fueron detenidas.

Se supo que el grupo de detenidos fue trasladado hasta el Cuartel Modelo en Guayaquil, donde comenzó su procesamiento y luego serán trasladados a Quito. Ya en la capital ecuatoriana, se le realizará la formulación de cargos, ya que el proceso legal está en la fase preliminar.

Los 11 detenidos por el #CasoGoleada, en el Cuartel Modelo en #Guayaquil, antes de ser trasladados a #Quito, para la audiencia respectiva. Entre los aprehendidos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y su hermano Antonio, presidente del Barcelona SC.… pic.twitter.com/F7yfOff3Lk — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) February 10, 2026

En caso de encontrarse culpable, el presidente de Barcelona podría enfrentar una dura condena, ya que ambos delitos por los que se le investiga están tipificados como uno de los más graves. De acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada con penas conllevaría una sentencia de hasta 10 años tras las rejas.

Así mismo, el artículo 317 del COIP sanciona el lavado de activos con una condena que ronda entre los 19 y los 22 años de prisión, lo cual sumaría más de tres décadas confinado en una prisión. Al momento, el Barcelona Sporting Club solo emitió un comunicado en el cual se establece que el actual vicepresidente, Miguel Montalvo, asumirá el mando por el lapso de tiempo que lleve el proceso.

Apenas hace unos días, Antonio Álvarez estuvo presente en el partido donde el Barcelona SC empató con el Inter de Miami, partido perteneciente a la gira de pretemporada del actual campeón de la MLS. En dicho encuentro, Lionel Messi abrió el marcador por 'Las Garzas' y Germán Berterame anotó su primer gol con el equipo de la Florida.

Full time from uD83CuDDEAuD83CuDDE8 pic.twitter.com/PpfRscqeW2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui