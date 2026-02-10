Javier Torres quiere ser el primer entrenador mexicano con tres campeones en la UFC al mismo tiempo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez son más los peleadores mexicanos que llegan a la UFC; inclusive el país ya tuvo tres campeones en el mejor octágono del mundo, pero mucho antes de que las Artes Marciales Mixtas (MMA) empezaran a tomar relevancia en territorio azteca, un sonorense fue el encargado de abrir la puerta para muchos de ellos.

Se trata del cajemense Javier Torres, quien hoy en día sigue figurando, pero ya no como peleador, sino como uno de los entrenadores con mayor proyección en este deporte. Actualmente, el famoso 'Chunty Boy' es el encargado del gimnasio Ultimate Kombat Training Center en Mesa, Arizona, donde entrena a consolidados artemarcialistas, que inclusive ya pertenecen a la UFC.

Hacer historia

En entrevista para TRIBUNA, Javier Torres dijo disfrutar de esta nueva etapa en su carrera profesional, donde tiene muy bien trazado su principal objetivo, que es ser el primer entrenador mexicano en contar con tres campeones de la UFC de manera simultánea.

El que se encuentra muy cerca de cumplirle ese sueño al nacido en Ciudad Obregón es Waldo Cortés Acosta, quien el pasado 24 de enero noqueó a Derrick Lewis para así posicionarse como el quinto mejor peso completo del mundo. "Voy a tener tres campeones de la UFC al mismo momento, quiero ser el único mexicano en hacerlo; para empezar, voy a tener al campeón de peso pesado, ya viene, será el primer latino en coronarse en esa división; ahí vamos poquito a poquito", declaró.

Otro pupilo en ascenso que tiene 'El Chunty Boy' es el colombiano Javier Reyes, quien hará su debut en la empresa de Dana White este próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México (CDMX), cuando se mida al experimentado brasileño Silva de Andrade.

Javier Reyes es otro de mis peleadores que va entrando muy fuerte; él tiene mucha experiencia, es un gallo bueno de pelea, Javier es inteligente, escucha y es duro", declaró en exclusiva el expeleador de MMA.

Blair estuvo en la esquina de Waldo el sábado pasado y ha estado entrenando en el Ultimate Kombat en cabeza de Javier Torres.

Reyes es muy completo, pero es su suelo su mejor arma.

Ojalá brille y lo veamos en UFC, que Colombia necesita un representante bueno ahí.

La clave del éxito

Fue poco después del 2020 cuando Javier Torres dejó de lado su carrera como peleador para dedicarse a su nuevo rol como entrenador, movimiento que ya le está dando resultados en muy corto tiempo. El sonorense comenta que la clave del éxito y el gran ascenso que ha tenido como 'mentor' se debe a que es un entrenador que prevalece con el ejemplo, realizando las actividades que les pone a sus pupilos porque todavía es un competidor.

"Yo sé lo que hay que hacer para estar ahí. Competidor siempre voy a ser; si digo que vamos a correr 20 veces, yo también voy a correr 20 veces, para motivarlos, para que mis muchachos vean que sí se puede. Sé cómo hablarles para que se prendan y hagan su trabajo".

Los más de 15 años que tuvo Javier Torres como peleador, pisando las empresas más importantes del mundo como UFC y Bellator, han dado resultado y, bajo la bandera de México en sus hombros y Ciudad Obregón en su corazón, sigue aumentando su legado en el mundo de las artes marciales mixtas.

