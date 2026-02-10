La Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa presenta de manera oficial su temporada 2026

Ciudad de México.- En rueda de prensa celebrada este martes en la capital del país, directivos, presidentes de equipos y patrocinadores presentaron los pormenores y detalles previos al inicio de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, la cual se pondrá en marcha el próximo sábado 14 de febrero.

Dentro de las novedades que se presentaron está la inclusión para esta temporada de la franquicia de Toros Laguna, quienes precisamente serán los encargados de iniciar el 'tip off' de la temporada recibiendo en su duela a los Venados de Mazatlán. Con el arribo de los laguneros, ya son 11 las franquicias que lucharán desde el primer día de competencia con el objetivo de conquistar el cetro del circuito de baloncesto, el cual está en manos de los Astros de Jalisco.

Astros son los actuales monarcas del circuito

Además de Toros y Astros, participan en esta campaña los Halcones de Ciudad Obregón, Zonkeys de Tijuana, Rayos de Hermosillo, Ostioneros de Guaymas, Pioneros de Los Mochis, Frayles de Guasave, Caballeros de Culiacán, Venados de Mazatlán y Ángeles de la Ciudad de México.

Durante la reunión con medios de prensa, también se anunció que, además de la competencia ligera, este año se integra también el torneo CibaCup, donde diez equipos, divididos en dos grupos, buscan llevarse la copa a sus vitrinas, en jornadas alternadas al calendario del rol regular. Los mejores cuatro equipos clasificados a la segunda fase en la Cibacup se enfrentarán en el 'Final Four' programado a realizarse los días 17 y 18 de abril, en La Paz, Baja California Sur.

El rueda de prensa se realizó la presentación

Aunado a esto, se anunció que del 30 de abril al 3 de mayo se celebrará la Mini Copa, donde se medirán los equipos juveniles de Zonkeys de Tijuana, Halcones de Ciudad Obregón, Rayos de Hermosillo y Ángeles de la Ciudad de México, así como otros cuatro conjuntos invitados, en Tijuana, Baja California Sur.

En el calendario de la Temporada 2026, se programarán un total de 220 encuentros de rol regular y CibaCup, y posteriormente se dará el paso a los playoffs a partir del 21 de mayo, donde ocho equipos clasificados buscarán llegar a la Serie Final, la cual arranca el 20 de julio. Los encuentros de esta temporada, serán transmitidos a través de Megacable, ESPN y Multimedios.

Fuente: Tribuna del Yaqui