Luego de caer al sótano de la Liga Mexicana de Softbol, Naranjeros le da las gracias a Rolando Torres

Hermosillo, Sonora.- El inicio de temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) no ha sido el esperado por parte de los Naranjeros de Hermosillo. Tras 11 juegos disputados, el club se encuentra en el último lugar de la tabla general, lo que provocó que la directiva decidiera darle las gracias al manager Rolando Torres.

Además del estratega, igualmente los coaches Eduardo Soriano, Liliana Pedroza y Denisse Goussen ya no forman parte del equipo de la capital de Sonora. De forma interina, Ricardo Urías será el encargado de comandar al club y encabezar los entrenamientos de esta semana.

Naranjeros Softbol agradece al señor Torres el trabajo realizado durante su estancia al frente del equipo en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol. Agradecemos también a los coaches Eduardo Soriano, Lilliana Pedroza y Denisse Goussen por la labor desempeñada como parte del cuerpo técnico del equipo esta temporada".

Cabe destacar que la directiva informó a través de un boletín que será en los próximos días cuando anuncien al próximo entrenador del equipo, mismo que llegará con la gran oportunidad de levantar la situación y sacar a Naranjeros de Hermosillo del último lugar de la tabla general.

Con Rolando Torres, las sonorenses tuvieron un prometedor arranque ganando el primer compromiso del torneo ante las Bravas de León; posteriormente, visitaron la casa de los Diablos Rojos y también salieron con la mano en alto en un partido, pero a pesar de esos dos grandes resultados, no lograron ganar ni una sola serie y vienen de caer ante Veracruz y Tabasco en el estadio Fernando Valenzuela, motivo por el cual decidieron darle un golpe al banquillo.

El próximo compromiso de las de la H será el 12 de febrero ante Charros Softbol Femenil en Jalisco, en lo que será un cruce primordial, pues en caso de obtener resultados positivos, los Naranjeros podrían dejar el último lugar de la tabla y escalar hasta la sexta posición.

Posiciones

Diablos Rojos Femenil Bravas de León Las Olmecas de Tabasco El Águila Softbol Algodoneras del Unión Laguna Charros Softbol Femenil Sultanes Femenil Naranjeros Softbol Femenil

Fuente: Tribuna del Yaqui