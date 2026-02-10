Manchester United tiene agónico empate con el West Ham y corta racha de victorias en la Premier League

Ciudad de México.- El Manchester United no pudo extender la racha de victorias en la Premier League y terminó empatando de manera agónica ante el West Ham con una anotación por bando. Los locales lograron pegar primero y, en una de las últimas jugadas del compromiso, los 'Red Devils' consiguieron igualar el marcador a uno por bando para dividir puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La primera clara de peligro fue para el West Ham, ya que apenas cuando habían corrido un par de minutos, Crysencio Summerville probó con un disparo de larga distancia y obligó a que Senne Lammens interviniera con una gran atajada. Este dominio se extendió con el pasar del tiempo y no fue hasta el 24' que el United tuviera la primera ocasión de riesgo y, tras un tiro de Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka evitó el tanto justo en la línea.

El duelo se tornó en una batalla de defensivas, ya que ambas escuadras se plantaron bien en la parte de atrás y se enfocaron en limitar el daño, lo cual terminó por ser efectivo. Sería hasta el 50' que, tras una jugada colectiva comandada por Jarred Bowen, terminó con el tanto de Tomas Soucek, colocándose el uno por cero parcial.

Tomas Soucek breaks the deadlock! ??@WestHam lead 1-0 against Man Utd pic.twitter.com/unsST1eejS — Premier League (@premierleague) February 10, 2026

La respuesta del Manchester cayó siete minutos después, luego de que Casemiro definiera de cabeza, enviando el balón al fondo de las redes, aunque el tanto se eliminó por una posición adelantada. Los dirigidos por Michael Carrick intentaron por todos los medios empatar el marcador y no fue hasta la última jugada del compromiso que lo pudieron concretar.

Al 90+6' y luego de un certero centro desde la banda derecha servido por Bryan Mbeumo, llegó un cabezazo de Benjamin Šeško y, tras apenas desviar el balón, puso el uno por uno agónico. Pese a haber rescatado un punto, el Manchester United cortó la racha de triunfos, luego de ligar victorias ante el Manchester City, el Arsenal, Fulham y Tottenham.

Con este resultado, los 'Red Devils' se encuentran en la cuarta posición de la Premier League, solo una unidad por encima del Chelsea. El siguiente compromiso para el Manchester es visitar al Everton, el lunes 23 de febrero a las 13:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui