México ya tiene a sus lanzadores de reserva para disputar el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Poco menos de una semana después de que los equipos participantes en el próximo Clásico Mundial de Beisbol dieran a conocer sus rosters oficiales, este martes se se dio a conocer la lista de lanzadores de reserva (o grupo de lanzadores designados o DPP, por sus siglas en inglés) para el torneo que se disputará el próximo mes de marzo.

La manera en que funciona el DPP es que cada federación puede colocar hasta seis serpentineros en la lista como posibles brazos para después de la ronda inicial. Los equipos pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y luego hasta dos después de los cuartos de final. Estos jugadores pueden reemplazar de uno y hasta cuatro brazos que el equipo había marcado previamente como posible sustituto.

De esta manera, la Selección Mexicana de Beisbol presentó ante la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), organizadora del clásico, su listado de lanzadores, la cual es encabezada por Vicente Bellozo, además de los también derechos Néstor Germán, Víctor Lizárraga, Irvin Machuca y Alan Rangel, y el zurdo Omar Cruz.

Omar Cruz fue incluido en la lista de reservas

En entrevista para ESPN después de disputar la final de la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco, el manager del combinado tricolor, Benjamín Gil dijo que pretende irse con una rotación de tres lanzadores abridores, y aunque no citó nombres, se espera que los elegidos salgan de una lista que incluye a Javier Assad, Brennan Bernardino, Taijuan Walker y Taj Bradley.

Machuca también fue tomado en cuenta para este listado

México se encuentra ubicado dentro del Grupo B del torneo, junto a los Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Este sector tendrá como sede el Parque Daikin de Houston, Texas, casa del equipo Astros de Major League Baseball (MLB). El Tri de beisbol debutará en el Clásico Mundial el próximo 6 de marzo enfrentando a la selección de la Gran Bretaña, para continuar ante Brasil el 8 de marzo, contra los estadounidenses el día 9 y cerrará ante Italia el 11.

Fuente: Tribuna del Yaqui