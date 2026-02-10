MLB: Corbin Burnes ya tiene fecha de regreso con los Diamondbacks en esta temporada

Arizona, Estados Unidos.- Después de someterse a la Tommy John en junio pasado que puso fin a su temporada 2025, el de los Arizona Diamondbacks, Corbin Burnes, dijo que espera volver a la acción en torno al parón del All-Star, que sería algo más de un año después de esa cirugía.

Este martes, el veterano diestro habló con los periodistas antes del primer entrenamiento de primavera del equipo. "Creo que todavía estamos bien para mediados de julio", dijo Burnes. "Voy a intentar hacerlo antes. Cada día que estoy aquí intento llegar antes. Todavía tengo algunas vías en las que creo que puedo recortar tiempo para volver antes, pero eso (está por determinarse)".

Diamondbacks SP Corbin Burnes is amped about the additions Arizona made this offseason.



He's also champing at the bit on his return to play, which could come mid-July.



"I'm going to try to make it sooner." pic.twitter.com/Lh0S40Q6Wb — Arizona Sports (@AZSports) February 10, 2026

Previo al arranque de la campaña pasada, Burnes firmó un contrato de seis años por 210 millones de dólares con los D-backs. Tuvo un récord de 3-2 con una efectividad de 2.66 en 11 aperturas antes de lesionarse el 1 de junio y perderse el resto de la temporada.

Pero Burnes no es el único de los lanzadores de los D-backs que se perderán al menos una parte de la próxima temporada debido a lesiones. Los relevistas A.J. Puk y Justin Martinez también regresan de una cirugía importante en el codo, mientras que el zurdo Andrew Saalfrank se perderá la temporada tras someterse a una operación de hombro.

Burnes se mostró feliz con el progreso de su lesión

"Estamos un poco atrasados y lo sabemos, pero supone un gran reto y una gran oportunidad para que algunos de los jugadores más jóvenes salgan y hagan su trabajo, sean reconocidos y consigan sacos en momentos importantes", dijo el mánager Torey Loullo. "Sí, es frustrante, pero lo sabemos desde hace mucho tiempo".

También este martes, los D-backs anunciaron que firmaron al veterano primera base Carlos Santana por un año de 2 millones de dólares tras un acuerdo de la semana pasada entre ambas partes. El jugador de 39 años fue All-Star en 2019, ganó un Guante de Oro en 2024 y bateó para .219 con 11 jonrones y 54 carreras impulsadas la temporada pasada, pasando la mayor parte del año con los Guardians antes de una aparición final con los Cubs.

