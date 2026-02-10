MLB: Justin Verlander regresa a donde todo inició; firma por una campaña con Detroit

Detroit, Estados Unidos.- Dispuesto a demostrar que todavía le queda combustible en el tanque, Justin Verlander regresa a donde comenzó su estelar trayectoria en MLB, tras firmar este martes un contrato por una temporada y 13 millones de dólares con los Detroit Tigers.

Verlander, que cumplirá 43 años el 20 de febrero, busca recuperarse tras un año frustrante con los San Francisco Giants. El acuerdo para el ganador de tres premios Cy Young de la Liga Americana incluye 11 millones de dólares en pagos diferidos a partir de 2030.

The Tigers have signed three-time American League Cy Young and nine-time All-Star RHP Justin Verlander to a one-year contract for the 2026 season.



Welcome home, JV! pic.twitter.com/R1T1378gwn — Detroit Tigers (@tigers) February 10, 2026

Con 266 victorias en su carrera, Verlander está empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el puesto 34 de la lista de los máximos ganadores en Grandes Ligas, mientras que sus 3,553 ponches en son la octava mejor cantidad, que lo coloca muy cerca del séptimo sitio, Don Sutton con 3,574.

Verlander dijo que necesitaba una "búsqueda incansable de encontrar algo, cualquier cosa, para que funcionara" para darle la vuelta a sus dificultades el año pasado con los Giants. Su efectividad de 2.60 desde el 23 de julio hasta el resto de la temporada fue el cuarto mejor de la Liga Nacional con un mínimo de 60 entradas lanzadas.

No la pasó nada bien la campaña anterior con los Giants

Tras estar fuera de acción por un mes con una distensión en el pectoral derecho, Verlander regresó a la actividad el 18 de junio. El derecho quiere seguir lanzando tras una temporada decepcionante en la que comenzó 0-8 y no ganó en sus 16 primeras salidas antes de su primera victoria en Atlanta el 23 de julio.

Finalizó la campaña con un récord de 4-11 con una efectividad de 3.85 y 137 ponches en 29 aperturas en 152 entradas. Tiene 266 victorias, aún lejos de unirse al club de las 300 victorias, pero algo que podría alcanzar con un 2026 fuerte y saludable.

El diestro ha vestido varias franelas en MLB

"La primera mitad, bastante difícil. Me alegro de haber encontrado algunas soluciones mecánicas para volver a la dirección correcta y lanzar bien en la segunda mitad", dijo Verlander tras su última aparición el 27 de septiembre. "Creo que obviamente siempre prefieres que salga bien, pero es agradable poder darle la vuelta, especialmente después de unos meses se vuelve muy agotador y cansado. Solo tienes que venir cada día, tener una mentalidad positiva y seguir trabajando duro".

Verlander firmó un contrato de 15 millones de dólares por un año con San Francisco en enero de 2025 y tuvo un debut en casa olvidable con los Giants. Los Giants a menudo tuvieron dificultades para proporcionarle suficiente apoyo ofensivo en sus salidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui