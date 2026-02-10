MLB: Los Boston Red Sox ya tiene definido a su lanzador abridor para el Día Inaugural

Boston, Estados Unidos.- El Spring Training recién se pone en marcha este martes y la temporada 2026 de MLB está a poco más de un mes de distancia, pero los Boston Red Sox ya tienen algo seguro: quién será su lanzador para el Día Inaugural.

Esto, después de anunciar que el zurdo Garrett Crochet será el abridor para el Día Inaugural, cuando los patirrojos visiten a los Cincinnati Reds el 26 de marzo en el Great American Ball Park. Será la tercera ocasión que el lanzador de brazo equivocado se suba a la lomita para iniciar la campaña y su segunda con los Red Sox, tras salir sin decisión en su debut con Boston el año pasado ante los Texas Rangers.

Garrett Crochet throwing for your timeline. pic.twitter.com/2cEzKuOMPS — Red Sox (@RedSox) February 9, 2026

Crochet llegó a los Red Sox la campaña pasada, con un contrato de seis temporadas y 170 millones de dólares, algo que en desconcertó al mundo del beisbol, ya que el lanzador ha batallado con las lesiones e incluso ya pasó por el quirófano para una cirugía Tommy John.

El zurdo tendrá una gran responsabilidad

Sin embargo, Boston confía en su recta que alcanza las 100 millas por hora y un lanzamiento cortado implacable que añadió a su repertorio la temporada pasada, lo que lo coloca entre los mejores lanzadores zurdos del beisbol. Y Crochet respondió a esta confianza en su primera temporada con los Red Sox, al terminar segundo en las votaciones del premio Cy Young de la Liga Americana en 2025, tuvo foja de 18-5 con efectividad de 2.59 en 32 aperturas, encabezando las Mayores en ponches con 255.

Crochet ya se encuentra en el Spring Training

La decisión de Boston de enviar a Crochet para el primer encuentro de temporada regular, llega después de que hace unas semanas el zurdo anunciara que no jugará con el equipo de los Estados unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, en una noticia que sorprendió a muchos.

Su capacidad para adaptarse a diferentes roles, desde el bullpen hasta la rotación abridora lo convierte en un pelotero versátil y valioso para cualquier equipo; y era precisamente esa cualidad la que lo colocaba como candidato para unirse al combinado estadounidense en el Clásico Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui