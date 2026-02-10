Rayos tienen su tip-off previo al arranque de campaña de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- A una semana del inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa, Rayos de Hermosillo se declaró listo para encarar una campaña más de liga en la que se han coronado cuatro veces campeones, siendo el equipo con más títulos en el certamen.

En el ya tradicional Media Day de Rayos, el equipo de la H presentó a medios de comunicación, patrocinadores, aliados comerciales y fanáticos, al recién nombrado head coach, Elián Villafañe quien agradeció a la directiva la oportunidad de encabezar un proyecto en donde el objetivo principal es ser protagonistas.

Rodrigo Domínguez repartiendo autógrafos entre los jóvenes rayofans

El estratega argentino que cuenta con casi dos décadas de experiencia dentro del baloncesto, dirigiendo desde fuerzas básicas hasta equipos profesionales en varios países, reconoció la importancia del equipo en Cibacopa, donde ha clasificado en todas sus temporadas, con nueve finales y cuatro títulos.

Vamos a ser un equipo competitivo, como la afición se merece; hemos trabajado desde hace un tiempo con la selección de jugadores que puedan dar el mejor rendimiento dentro de la cancha, para darle satisfacción a todos los fanáticos", puntualizó durante la presentación del evento, ante una gran expectativa del aficionado de los Rayos.

Durante la fiesta de lanzamiento de la temporada 2026 del conjunto cuatro veces campeón de la liga, se presentó también a su grupo de animación encabezado por las Rayettes, Rayoman y el DJ Ramsey, que amenizan todos los partidos de temporada regular y playoffs.

Presentación del equipo

Los poseedores de abonados, integrantes del Sixth Man Club, tuvieron la oportunidad de convivir con jugadores y cuerpo técnico previo al arranque de la temporada que, en casa de Rayos, iniciará el viernes 20 y sábado 21 de febrero en la Arena Sonora frente a Zonkeys de Tijuana.

RAYOS 2026

35 Justin Winston

16 Eduardo Mendoza

32 Ty Toney

17 Franky Peralta

10 Jorge Banegas

58 Rodrigo Domínguez

9 Cameron Gooden

7 José Lizárraga

14 Terrence Bieshaar

5 Kiandre Gaddy

3 Romeo ferguson

2 Khalil Iverson (Capitán)

Fuente: Tribuna del Yaqui