Selección Cajeme de Boxeo lista para robarse los reflectores en la Olimpiada Estatal 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo está listo para que la selección Cajeme de boxeo una vez más intente dar la campanada en la Olimpiada Estatal de Hermosillo 2026; en total serán 27 pugilistas los que verán actividad e intentarán obtener su boleto al regional.

Será el miércoles 11 de febrero cuando los jovencitos se reúnan en el Instituto del Deporte de Cajeme, para después partir a la capital de Sonora. Ese mismo día se realizará la ceremonia de pesaje para todos los competidores y la campana que marcará el inicio de las peleas está presupuestada para el jueves 12 del mismo mes.

Entre los boxeadores que llevará Cajeme destaca 'El Bartolito' Alejandro Cerecer, que competirá en la categoría de Junior Varonial. El de Pueblo Yaqui volverá a competir en este certamen, donde el año pasado logró subir al podio y no solo eso, también ganó presea en el Nacional, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la región.

Mientras que en los 'Guantes Rosas', Gabrela Hernández también es otro de los nombres a seguir, la 'Choque' tuvo un 2025 para la historia, ganando plata en la primera Copa América de boxeo e igualmente conquistó la medalla argenta en el torneo internacional Boxam de España.

Los jóvenes no estarán solos, ya que siete entrenadores estarán en la capital de Sonora con ellos, para guiarlos a obtener el resultado. Uno de los mentores será Teodoro Alarcón, mejor conocido como 'Tolocho', quien es el único cajemense que en los últimos 10 años ha llevado al menos un seleccionado. Para esta edición, el líder del 'Team Dinamica' contará con cuatro representantes: Laura Aldaba, Valente Moreno, Bryan Encinas y Óscar Bazua.

Seleccionados

CAMPEONAS JUNIOR FEMENIL

Hasta 48 kg Stephanie Fabiola Herrera Moreno

Hasta 60 kg Melany Gaxiola Cota

Hasta 66 kg Mia Odalys Nájera Pérez

CAMPEONES JUNIOR VARONIL

Hasta 46 kg Alejandro Cerecer Leyva

Hasta 48 kg Melquisedec Alejandro Cota Franco

Hasta 50 kg Jorge Alonso Bayori Alarid

Hasta 52 kg Kevin Jovani Martínez Apodaca

Hasta 57 kg Moisés Iván Azua Espinoza

Hasta 60 kg Erick Eduardo Servin Durand

Hasta 63 kg Ernesto Tapia

Hasta 70 kg Roberto Ahumada Rojo

Hasta 75 kg José Rafael Rendon Chavira

Más de 80 kg Raúl Emmanuel Martínez Caravantes

CAMPEONAS JUVENIL FEMENIL

Hasta 54 kg Mayte Marazul Esquer Corral

Hasta 57 kg Marion Andrea Díaz Flores

Hasta 60 kg Laura Gabriela Aldaba Tobaldo

Hasta 65 kg Denisse Daniela Espinoza Corrales

Hasta 75 kg Gabriela Geraldine Hernández Araujo

CAMPEONES JUVENIL VARONIL

Hasta 50 kg Isaac Arturo Acuña Sambrano

Hasta 55 kg José Tirzo Cantú Sánchez

Hasta 60 kg Bryan Alexis Encinas Irineo

Hasta 65 kg Francisco Javier López García

Hasta 70 kg Valente Moreno Duran

Hasta 75 kg Óscar Rodrigo Bazua Cruz

Hasta 85 kg José Eduardo Arguelles Arvizu

Hasta 90 kg Luis Eduardo López Urrea

Más de 90 kg Javier Villegas Madrigal

Fuente: Tribuna del Yaqui