Selección de España tiene su primera baja; delantero de 'La Roja' se perderá la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección de España se perfila dentro de los favoritos para quedarse con el título de la Copa de Mundo 2026, aunque tendrán que lidiar con una baja de consideración, luego de que uno de sus delanteros sufriera una lesión de gravedad. Samu Aghehowa, atacante que milita en el Porto, tuvo un esguince de rodilla que lo alejará de las canchas y cualquier actividad física por más de seis meses.

Aghehowa se desempeña como delantero centro y, a sus 21 años, es uno de los nombres más atractivos en el listado de 'La Roja'; el atacante logró la medalla de oro con España en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en ese mismo año, debutó con el combinado mayor. Desde entonces, Samu ha sido uno de los jugadores más constantes en las convocatorias españolas, teniendo actividad en la Nations League.

El delantero también fue llamado para la ronda de clasificación del Mundial 2026, siendo convocado para tres de los seis encuentros, incluyendo el partido decisivo ante Turquía, donde disputó poco menos de media hora, teniendo un par de intervenciones de peligro. Samu se perfilaba para ganarse un lugar dentro de la lista definitiva hasta que sufrió la lesión antes mencionada.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8



Samu Aghehowa se rompe el cruzado y no llegará a tiempo al Mundial uD83CuDFE5 pic.twitter.com/8oOp1StATe — MARCA (@marca) February 10, 2026

El español fue titular en el partido entre el Porto y el Sporting de Lisboa, el cual se celebró durante el lunes 9 de febrero y finalizó en empate a una diana por cada bando. Aghehowa fue sustituido en el descanso luego de presentar un fuerte dolor articular y horas después fue sometido a las pruebas físicas para determinar la gravedad del problema.

El parte médico emitido por el Porto reveló que Samu había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, lo cual podría necesitar una operación para reparar el daño. "El internacional español será reevaluado por el departamento médico del FC Porto en los próximos días", se lee en el cierre del comunicado, sin especificar el tiempo de recuperación.

Boletim clínico: Samu

Internacional espanhol sofreu uma entorse no joelho? https://t.co/GjbkspxODc pic.twitter.com/QI1txQQ6Or — FC Porto (@FCPorto) February 10, 2026

La selección de España tendrá su siguiente duelo oficial durante la fecha FIFA de marzo, cuando se enfrente a Argentina en la edición 2026 de la Finalissima dentro del Estadio Lusail de Catar. Luego tendrá varios duelos amistosos y su participación en el Mundial 2026 comenzará el 15 de junio ante Cabo Verde.

uD83DuDEA8uD83CuDFC6 OFFICIAL: La Finalissima with Spain vs Argentina will take place in Doha, Qatar on March 27th, 2026. pic.twitter.com/j4RU5vRShM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui