Selección Mexicana tendrá tres amistosos más previo al inicio de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Al haber conseguido el boleto directo a la Copa de Mundo 2026, la Selección Mexicana no tuvo que disputar la clasificación y, en su lugar, han conseguido una serie de partidos amistosos que sirvan como preparación. Para que el conjunto 'Tricolor' llegue embalado a la justa internacional, se podrían anunciar tres encuentros de exhibición más en la previa para la jornada inaugural en el Estadio Azteca.

Al momento, la Selección Mexicana tiene tres partidos ya programados en el próximo semestre: el primero de ellos será el 25 de febrero cuando, en la cancha del Estadio Corregidora, reciban a Islandia, siendo su único duelo del mes. Los dos partidos restantes serán en la fecha FIFA de marzo, cuando se enfrenten a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca y luego, se enfrenten a Bélgica en tierras estadounidenses.

#Deportes | CR7 jugará en el Estadio Azteca; Selección Mexicana confirma amistosos contra Portugal y Bélgica ?https://t.co/lqcqOoz7zg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Luego de varios rumores acerca de cuáles serían sus próximos duelos, un insider de la Selección Mexicana adelantó cuáles serán los partidos con los que el combinado cerrará su preparación. Gibran Araige, periodista y colaborador de TUDN, informó que se está cerca de cerrar las negociaciones para oficializar los partidos ante Australia, Ghana y Serbia.

Los posibles rivales, casi casi es un hecho, Australia, Ghana y Serbia serán los últimos contrincantes de la Selección Mexicana en la etapa final antes de que arranque el Mundial 2026".

Estos compromisos serán clave en la preparación de la Selección Mexicana, ya que se enfrentarán a dos equipos clasificados a la justa y el restante buscará su boleto durante las rondas de repechaje. Además, el periodista reveló las probables sedes en las que estos encuentros se llevarán a cabo. "Dos partidos en territorio mexicano, uno más en Pasadena en el Rose Bowl".

Además de estos tres encuentros, se está a la expectativa de que se confirme un compromiso ante una selección multicampeona del mundo; tras las negociaciones fallidas para llevar a cabo un encuentro con Argentina, el combinado mexicano está cerca de concretar un amistoso contra Brasil. La fecha tentativa para dicho encuentro es el sábado 30 de mayo en Los Ángeles, Estados Unidos.

#Deportes | No es Argentina: Selección Mexicana podría enfrentar a equipo multicampeón antes del Mundial 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE6uD83CuDDF7https://t.co/zwI9y9YjRd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

